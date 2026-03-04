Pareciera que es algo común pero estamos frente a un grave error, almacenar las bolsas de plástico en la heladera con la que nos venden verduras no sería lo correcto.



En estas notas te damos alternativas cómo conservarlas.

Los especialistas en la materia recomiendan lavar las verduras con abundante agua para eliminar todo residuo de tierra, dejarlo en remojo en un recipiente con un litro de agua. Añadir tres gotas de lavandina por cada litro de agua y deja remojar por media hora.

Escurrí bien las verduras será fundamental, podemos usar papel de cocina para quitar la humedad.

Las bolsas de plástico para guardar alimentos son endebles y se rompen con facilidad al añadir o sacar otros artículos de la heladera, lo que aumenta aún más la probabilidad de que se propaguen las bacterias.

Los recipientes y bolsas de plástico también se aferran a las bacterias, incluso después de pasarlos por el lavavajillas, lo que puede causar enfermedades graves en los seres humanos.

Según expertos, el plástico más peligroso es el PVC (policloruro de vinilo) debido a su proceso de fabricación. Es muy ligero, resistente y duradero, con alta tolerancia al fuego y de permeabilidad alta.

Si optamos por guardar frutas y verduras en frascos sellados directamente en la heladera, durarán aproximadamente el doble de lo que durarían en el plástico.

Fuente: NuestroClima.com