Algunas plantas no necesitan vivir dentro de una maceta. Viven en el aire y sobreviven a través de la humedad de nuestros hogares. Las plantas de aire son una variedad que no está enterrada en el suelo y no necesitan tierra para germinar.

Estas plantas son principalmente nativas de América Central y Sudáfrica, en lugares que son tanto desiertos como selvas, o zonas montañosas y semiáridas. De hecho, se pueden adaptar muy bien a cualquier entorno, pero también pueden estar en tu hogar.

Plantas de aire: cuáles son y cómo cuidarlas

Las plantas de aire o tillandsias se caracterizan por tener las raíces expuestas, es decir, no están enterradas en la tierra. Crecen allí donde la semilla cae, ya sea en una roca o en la corteza de un árbol. A través de sus pequeñas raíces, las plantas aéreas se instalan en cualquier tipo de superficie y viven de la humedad ambiental y nutrientes que recogen del aire a través de sus hojas.

A estás plantas se les conoce como epífitas, y es que, en lugar de absorber agua y nutrientes a través de sus raíces, usan tricomas, estructuras especiales similares a escamas en sus hojas, para hacer el trabajo.

Características y recomendaciones de las plantas de aire

Las plantas de aire producen semillas que pesan muy poco, por lo que son llevadas por el viento o pequeños pájaros hasta las ramas de los árboles.

, por lo que son llevadas por el viento o pequeños pájaros hasta las ramas de los árboles. El crecimiento de estas plantas es muy variable, ya que depende de la genética y las condiciones donde germine.

Sumerge la planta en un recipiente pequeño y poco profundo lleno de agua. No conviene que el agua contenga cloro ni sales, preferentemente agua de grifo.

Es importante regalar dos veces a la semana.

Deben absorber los nutrientes a través del agua, por lo que debes utilizar un fertilizante soluble en agua diseñado para bromelias y plantas aéreas y mezclarlo según las instrucciones de la etiqueta.

Las plantas de aire necesitan luz solar indirecta pero brillante.

Cuando las hojas se sequen, simplemente sáquelas suavemente, o corte los extremos que se han secado.

Tipos de plantas de aire

Epífitas: S uelen crecer en la superficie de árboles y apoyándose en otro tipo de plantas de mayor tamaño que ellas, no son parásitarias.

Litófitas: Estas plantas suelen crecer sobre rocas, piedras o paredes de montañas .

. Aéreas verdes: Estas plantas de aire se caracterizan por sus hojas de color verde gracias a que no poseen tricomas, una especie de pelos minúsculos de vida muy corta.

Aéres grises: Estas plantar de aire sí que poseen tricomas, por lo que sus hojas y tallos son de tonos grises. Gracias a ello, son muy resistentes porque pueden obtener agua y nutrientes del aire.

Por Perla Vallejo. Ecoosfera

