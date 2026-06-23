​[[{«value»:»La preocupación por el avance del picudo rojo de las palmeras volvió a quedar reflejada en una nueva decisión sanitaria.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 el alerta fitosanitaria en todo el territorio argentino para prevenir el ingreso y la dispersión de esta peligrosa plaga.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 544/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y constituye una continuidad de las acciones preventivas que el organismo viene desarrollando desde fines de 2024, cuando declaró por primera vez el estado de alerta tras la detección del insecto en Uruguay.

El objetivo es sostener y fortalecer los mecanismos de vigilancia, monitoreo y coordinación entre organismos nacionales, provinciales y municipales para evitar que el picudo rojo se establezca en el país.

Argentina, en alerta fitosanitaria nacional por el picudo rojo de las palmeras

EL PICUDO ROJO, UNA AMENAZA PARA LAS PALMERAS

El picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) es considerado una de las plagas más dañinas para las palmeras en el mundo.

Su capacidad de reproducción y dispersión le permite atacar más de 35 especies, provocando graves daños estructurales que, en muchos casos, terminan con la muerte de los ejemplares afectados.

Por ese motivo, la normativa mantiene la obligación de informar al SENASA cualquier sospecha sobre la presencia del insecto, una herramienta clave para lograr una detección temprana y contener eventuales focos.

Actualmente, Argentina conserva el estatus fitosanitario de plaga cuarentenaria ausente para el picudo rojo, condición que resulta fundamental para proteger el patrimonio fitosanitario nacional y evitar pérdidas económicas y ambientales.

EL CASO DE LA ISLA MARTÍN GARCÍA

A pesar de mantener el estatus de país libre de la plaga, el Senasa recordó que continúa vigente la Emergencia Fitosanitaria declarada para la Isla Martín García mediante la Resolución 133/2026.

La medida fue adoptada luego de que en enero de este año se confirmara la presencia del picudo rojo en ese territorio, lo que motivó la puesta en marcha de acciones específicas de control y monitoreo para evitar su dispersión hacia otras regiones del país.

La isla Martín García, bajo emergencia fitosanitaria tras la aparición del Picudo Rojo de las Palmeras

Desde el organismo sanitario remarcaron que los trabajos de prevención continúan desarrollándose de manera articulada con distintos niveles del Estado, con foco en la vigilancia permanente y la concientización de productores, municipios y ciudadanos.

CÓMO REPORTAR SOSPECHAS

El Senasa recordó que cualquier persona que detecte síntomas compatibles con la presencia del picudo rojo puede realizar la notificación correspondiente a través del correo electrónico dief@senasa.gob.ar o mediante el Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo).

La detección temprana continúa siendo la principal herramienta para evitar que una de las plagas más destructivas para las palmeras logre expandirse en el territorio nacional.

Ver esta publicación en Instagram



Una publicación compartida por Parques Nacionales (@parquesnacionalesar)

«}]]Agricultura – Infocampo