Científicos veterinarios de la empresa biotecnológica Loyal desarrollan en San Francisco una pastilla de administración diaria que busca prolongar la vida de los perros de edad avanzada. El fármaco, denominado LOY-002, atraviesa actualmente el proceso de revisión regulatoria ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos con el fin de convertirse en el primer tratamiento aprobado para ralentizar el envejecimiento biológico en mascotas. La compañía proyecta que la medicina esté disponible para el público general a finales del año 2026 si obtiene las validaciones finales de seguridad y eficacia.

El medicamento funciona como un comprimido con sabor a carne destinado a animales de diez años o más que posean un peso superior a los seis kilos. Su acción principal se centra en la regulación de la hormona IGF-1, la cual es fundamental para el crecimiento durante la etapa de cachorro pero promueve el deterioro celular acelerado cuando sus niveles permanecen elevados en la adultez. Al reducir la influencia de este factor metabólico, la pastilla intenta retrasar la aparición de enfermedades crónicas relacionadas con la vejez mientras preserva la calidad de vida de los caninos.

«Cualquiera que haya cuidado a un perro conoce el dolor de verlos envejecer, volverse más lentos y menos activos a medida que pasan los años», comenta Brennen McKenzie, director de medicina veterinaria de Loyal. El especialista asegura que los profesionales necesitan herramientas preventivas que no solo traten problemas específicos como el cáncer o la osteoartritis, sino que retrasen el declive general que causa el envejecimiento mismo. Las terapias de este tipo representan un cambio fundamental en el abordaje de la salud de los animales senior.

El tratamiento resulta especialmente relevante para perros de razas medianas y grandes, que suelen tener una esperanza de vida menor en comparación con los ejemplares pequeños. La ciencia vincula esta diferencia con la mayor actividad de la hormona del crecimiento en animales de gran porte, lo que acelera su reloj biológico y aumenta la vulnerabilidad de sus órganos. Las pruebas preliminares sugieren que el uso constante del fármaco añade años a la vida de estos animales, aunque los resultados exactos varían según cada caso particular.

Celine Halioua, fundadora y directora ejecutiva de la firma, afirma que la aprobación de este fármaco es la meta principal de la empresa desde su creación. «Desde que fundé Loyal hace seis años, mi objetivo ha sido siempre conseguir el primer medicamento aprobado por la FDA para la extensión de la vida», señala la directiva sobre los avances alcanzados. Según Halioua, la aceptación de los protocolos de seguridad los posiciona en el camino correcto para llevar las primeras drogas de longevidad para perros al mercado.

Anish Moonka, inversor del proyecto, destaca que el efecto de la píldora equivale a los beneficios de una restricción calórica severa sin la necesidad de disminuir las raciones de comida. Las investigaciones previas demuestran que los perros bajo dietas estrictas viven aproximadamente dos años más y desarrollan enfermedades en una etapa más tardía de su existencia. De acuerdo con Moonka, el LOY-002 otorga esas mismas ventajas biológicas mientras el animal mantiene su apetito y su peso corporal normal.

A pesar de los avances técnicos, los expertos aclaran que la pastilla no reemplaza los cuidados básicos de salud como la nutrición adecuada, el ejercicio y las visitas regulares al veterinario. La medicina sirve para intervenir en el envejecimiento como un proceso biológico manejable y no como un destino inevitable. Los resultados de los estudios finales determinarán la viabilidad comercial de esta tecnología que busca transformar la relación entre los humanos y sus mascotas más longevas.

Vía

Pichichos longevos: nuevo fármaco promete extender la vida de los perros

Fuente: PERIODISMO.com