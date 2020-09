Perotti y Javkin anunciaron restricciones para varias zonas de la provincia. Los detalles

El gobernador y el intendente apelaron a la responsabilidad y la comprensión de la población en las medidas que se tomarán por los próximos 14 días

El gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin anunciaron el retroceso de fase de la cuarentena para Rosario, aunque sin dar detalles sobre qué se podrá realizar y qué no. Perotti en particular habló de volver a las “actividades esenciales”. Para las precisiones habrá que esperar la letra chica del decreto.

Las medidas fueron analizadas durante todo el día en reuniones de las que participaron el propio gobernador, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el intendente Javkin y los responsables de las carteras sanitarias de la provincia, Sonia Martorano, y de la ciudad, Leonardo Caruana.

El gobernador decidió que la industria continúe en funcionamiento, pero no el comercio ni la gastronomía. El intendente Pablo Javkin habría sugerido que los negocios puedan funcionar con el sistema de take away y envíos, lo mismo que bares y restaurantes.

Los negocios de venta de alimentos y farmacias continuarán abiertos y la administración pública se reducirá al mismo, favoreciendo el teletrabajo.

El decreto especifica que a partir de este mismo sábado y por 14 días , en el ámbito de la totalidad de las localidades de los Departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros y General López, quedan suspendidas las actividades oportunamente habilitadas durante la vigencia del “aislamiento, social, preventivo y obligatorio” y el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, según corresponda, que a continuación se detallan y en consecuencia no podrán realizarse las mismas.

Las actividades que se cierran son:

El Comercio de de rubros no esenciales. Tanto mayorista como minorista.

Locales gastronómicos: bares, restoranes, rotiserías, heladerías y de venta de productos alimenticios. Sólo podrán abrir los que sigan la modalidad de envíos a domicilio o hasta las 22 horas con el servicio de pedidos para llevar: “take away”.

Los shoppings.

Profesiones liberales, incluidos mandatarios, corredores y martilleros, actividad inmobiliaria y mudanzas.

Actividades religiosas: individuales y reuniones o ceremonias grupales.

Obras privadas: que ocupen más de 5 trabajadores, profesionales o contratistas.

Actividades administrativas: sindicatos, entidades gremiales empresarias, obras sociales, cajas y colegios profesionales, entidades deportivas, universidades nacionales y privadas.

Práctica de actividades deportivas y físicas en instalaciones cerradas tales como clubes o gimnasios o espacios públicos al aire libre.

Servicios de peluquería, manicuría, cosmetología y podología.

Servicios a domicilio (Mucamas, jardineros etc que no sean emergencias).

Pesca deportiva y recreativa: modalidad desde costa y embarcados, navegación recreativa y guarderías náuticas y clubes deportivos.

Museos, bibliotecas y lugares recreativos de divulgación científica públicos y privados.

Salas de grabación y ensayo: preproducción, producción y postproducción de audios o audiovisuales.

Lugares de enseñanza presencial de disciplinas, talleres etc.

Actividades artísticas o artesanales a cielo abierto, en plazas, parques y paseos.

Caminatas Recreativas: Deben evitarlas las personas mayores a 60 años o que estén incluidas en los grupos de riesgo.

Las Salidas Breves para caminatas de esparcimiento (para personas menores de 60 años) deben respetar: no exceder el radio de 500 metros alrededor del domicilio de residencia. Y volver a casa antes de las 19:30 horas.

Es obligatorio el uso de elementos de protección de nariz, boca y mentón.