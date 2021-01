Perotti: “Fortalecer la autonomía municipal es fortalecer los procesos democráticos y el federalismo”

El gobernador encabezó el miércoles 27 un encuentro con intendentes y presidentes comunales para avanzar en la autonomía de los gobiernos locales.

El gobernador Omar Perotti, junto a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, encabezó un encuentro junto a intendentes y presidentes comunales donde se abordaron diferentes cuestiones sobre las autonomías municipales.

Durante el encuentro, el gobernador señaló que “son muchos años de discusiones sobre el rol de municipios y comunas, durante los que “trabajamos este tema, la descentralización, el desarrollo territorial y local como elementos centrales; temas en los que uno cree profundamente, porque una estructura federal comienza a gestarse con municipios que pueden tener en su territorio la posibilidad de llevar adelante una acción dinámica, que les permita expresarse en su potencial plenamente”.

“En esto quiero ser muy claro: lo que uno pensó, escribió y dijo, lo sostengo. Creo profundamente en este proceso de descentralización”, resaltó Perotti. Y agregó: “Fortalecer la autonomía es fortalecer los procesos democráticos y el federalismo, que reclamamos como provincia y que tenemos que ser coherentes en ejercitarlo plenamente hacia adentro; este es un elemento trascendental que tenemos que marcar en estos años, afianzando la territorialidad, la autonomía y la descentralización”, indicó el gobernador.

Asimismo, indicó que “para nosotros no hay diferencia entre un municipio y una comuna. Por eso con el Plan Incluir equiparamos a todos, porque sentimos que no hay diferenciación por tamaño en lo que cabe a las responsabilidades que cada uno tiene que asumir frente a su vecino, un santafesino o una santafesina. No podemos generar esas divisiones o esas discriminaciones”.

En otro sentido, Perotti destacó que “es una responsabilidad de todos los poderes remover estos obstáculos que frenan la autonomía que está consagrada en nuestra Constitución y generan acciones inconstitucionales en nuestro territorio. Desde el Ejecutivo entendemos que esta es la manera de hacerlo”.

Además manifestó que los municipios y comunas “tienen que ser los brazos ejecutores de la política provincial, fortalecidos y con capacidad de desplegar todas sus energías en sus territorios. Y para eso tenemos que ir generando leyes para ponerlos en marcha”.

Más adelante, Perotti convocó a “poner como meta las acciones que nos permitan ir removiendo los obstáculos que frenan que nuestros vecinos puedan tener mayor calidad de vida, y mejores respuestas en tiempo y forma de cada uno de los servicios que podamos prestarles desde el Estado. Creo que allí la población, en el día a día, en cada uno de sus pueblos y de sus ciudades, es donde va forjando su visión sobre la democracia”.

“En definitiva, lo que sentimos es que tenemos la posibilidad de moldear una provincia que se equilibre poblacionalmente a través de un fortalecimiento de la autonomía, en la que crezcan nuestros pueblos, de que vuelvan muchos habitantes que se trasladaron en busca de mayor calidad de vida o de mayores oportunidades”, concluyó Perotti.

En tanto, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, sostuvo que “pensamos en la autonomía municipal, y también pensamos en la posibilidad de darnos las formas de solucionar, desde las pequeñas causas, las problemáticas territoriales que son tan engorrosajoas de llevar en su reclamo a las grandes urbes”, planteó.

“Hay también un deseo -continuó- hay un mundo que cambió para siempre: el mundo de las grandes urbes es un mundo que se fragmentó y es un mundo que le dijo a los habitantes, si se quiere a la humanidad, que había que volver a reconcentrarse y ampararse en los pequeños estadíos locales. Esos pequeños estadíos locales necesitan un marco institucional, constitucional y judicial que los contengan, además de las cuestiones autonómicas que tienen que ver con el desarrollo, con la producción, con el empleo, con la gestión, con todo lo que hacen los gobiernos del interior”.

OPORTUNIDAD HISTÓRICA

Por su parte, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Sukerman, indicó que esta “es una oportunidad histórica, es un hito, porque muchas veces se terminó utilizando la autonomía como

escudo para cosas que no se podían hacer desde los municipios y no como una espada desde la provincia para avanzar”.

“Lo que estamos planteando es avanzar con un conjunto de proyectos legislativos, que tienen que ser enriquecidos con la mirada de todos”, resaltó el ministro; y destacó que tenemos “que reunirnos para determinar el grado de autonomía tenemos que dar a cada uno de los gobierno locales”.

Por último, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, señaló que “claramente ha quedado evidenciada la necesidad de este proceso”, durante el encuentro; y cada uno de los presentes ha “entendido la seriedad con la que hemos abordado esta instancia de diálogo para dar inicio a una discusión”.

“Seguramente, vamos a avanzar con pequeños hitos, esta decisión tiene una dimensión jurídica, económica, y política”, manifestó el ministro; y precisó que “hablamos de sacarlo por ley, no hablamos de una Reforma Constitucional en lo inmediato”.

Por último, Corach destacó que “todos y todas coincidieron en la necesidad de avanzar seriamente en un proceso de autonomía para cada uno de los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe”.

PRESENTES

En el Salón Blanco de Casa de Gobierno también estuvieron presentes el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre; el subsecretario de Comunas, Carlos Kaufmann, además de los intendentes de Reconquista, Enrique Vallejos; de Santa Fe, Emilio Jatón; de Rosario, Pablo Javkin; de Rafaela, Luis Castellano; la intendenta de Vera, Paula Mitre; de Cañada de Gómez, Stella Clérici; y los presidentes comunales de Carlos Pellegrini, Marina Bordigoni; de Arteaga, Julián Vignati; de Cañada Rosquín, Ulises Puntonet; de Gobernador Crespo, Luciano Lemaire; de Santa Rosa de Calchines, Natalia Galeano y de San Jerónimo Sud, Horacio Ciancio.

En tanto, que los restantes intendentes y presidentes comunales de la provincia de Santa Fe participaron de la reunión por videoconferencia.