Peter Lamelas, futuro embajador designado por Estados Unidos para la Argentina, habló como patrón de estancia por encima del propio Milei, a quien dijo defenderá, y se alegró por el logro de la prisión de CFK.

Peter Lamelas fue al Senado de EEUU y prometió una cooperación “nunca antes vista”. Además, dijo que trabajará para mantener a China “fuera del continente” y acusó a la gigante asiático de corrupto. Además, admitió la injerencia de funcionarios estadounidenses en la Justicia argentina que permitieron que CFK sea condenada.

Durante su exposición para que sea aprobada su postulación a representante diplomático, Lamelas sostuvo: “Trump me pidió trabajar con su amigo Javier para construir una grandeza sin precedentes”.

El futuro embajador afirmó que va a recorrer las 23 provincias “para dialogar con los gobernadores” y — literalmente— “vigilar que no hagan acuerdos con los chinos”. “Eso puede prestarse a la corrupción, a la corrupción por parte de los chinos”, repitió.

“El desafío — sostuvo— es que cada provincia tiene su propia administración y puede firmar acuerdos con China. Yo quiero dialogar no solo con el Presidente, (el canciller) Gerardo Werthein, Luis Caputo o Santiago Caputo, sino también con los gobiernos provinciales. Tenemos que seguir apoyando a Javier Milei para construir una mejor relación entre nuestros países”, señaló Lamelas.

En tanto, el futuro embajador estadounidense se mostró exultante por la prisión de CFK. “Ha sido procesada y declarada culpable de fraude”, resaltó y agregó que “si no fuera política, estaría en prisión. Está bajo arresto domiciliario debido a cierto favoritismo político que existe allí”.

Lamelas agradeció al senador ultraconservador Ted Cruz, que en años recientes solicitó sanciones contra Cristina Kirchner y su entorno. “Quiero darle las gracias. Usted fue uno de los primeros en denunciar a Cristina Fernández de Kirchner, CFK. Mientras me preparaba para esto durante las últimas semanas, leí una carta que usted envió al secretario Blinken en 2022 en la que pedía sanciones, que se sancionara a ella y a su familia. Y quiero volver a darle las gracias por ello”, expresó.

El próximo embajador advirtió sobre los peligros de sectores “incluso más a la izquierda que el movimiento peronista”, lo que obliga a fortalecer el respaldo al actual presidente. “Debemos seguir apoyando la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato y durante el próximo mandato para poder construir una mejor relación entre nuestros dos países”, detalló.

Lamelas donó el año pasado más de US$500.000 dólares al Partido Republicano; tiene origen cubano y es un férreo anticastrista.

