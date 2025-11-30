Durante décadas, el espacio fue sinónimo de infinitud. Pero hoy, su inmensidad está llena de basura. Y Europa está a punto de hacer algo que suena a ciencia ficción: enviar una garra gigante para atraparla.

El cielo es ese lugar lejano y silencioso al que mirábamos con fascinación. Ahora, sobre nuestras cabezas, flotan más de 36.000 fragmentos de basura espacial catalogada: restos de satélites, trozos de cohetes, herramientas perdidas y piezas inactivas que giran sin control a casi 28.000 kilómetros por hora.

Cada tornillo, cada placa metálica, es un proyectil. Y cada colisión genera nuevos fragmentos que vuelven a chocar, multiplicando el problema. Es lo que la NASA llama la “cascada Kessler”: un efecto dominó que podría dejar inutilizable la órbita terrestre y convertir el acceso al espacio en una pesadilla.

Europa no está dispuesta a esperar a que eso ocurra.

La Agencia Espacial Europea (ESA) y la start-up suiza ClearSpace tienen un plan tan improbable como necesario: lanzar al espacio una nave equipada con una garra robótica capaz de capturar desechos orbitales y hacerlos desaparecer de manera segura.

La misión, bautizada como ClearSpace-1, ya tiene fecha de despegue prevista para 2026. Su objetivo es: interceptar un fragmento inactivo del lanzador europeo Vega, conocido como Vespa, que lleva más de una década orbitando sin control a unos 700 kilómetros de la superficie terrestre.

El vehículo, diseñado con cuatro brazos articulados, se acercará lentamente al objeto, lo sujetará como si fuera una presa metálica y, en una maniobra calculada, descenderá junto a él hasta desintegrarse en la atmósfera. No se trata solo de limpiar. Es una declaración de principios: asumir que el espacio también necesita una política de residuos.

A diferencia de los telescopios o los rovers, ClearSpace-1 no busca explorar. Su misión es mucho más humilde y, al mismo tiempo, más trascendental: restaurar el orden en el caos que hemos dejado en órbita.

La operación es extremadamente compleja. La nave deberá escanear la trayectoria del objeto, acercarse sin colisionar y estabilizarlo antes de atraparlo. Todo esto en un entorno donde la gravedad es casi nula y cualquier error puede multiplicar los escombros que se intentan eliminar.

Si funciona, Europa habrá inaugurado una nueva era: la de los “limpiadores espaciales”. Y el éxito de ClearSpace-1 podría convertir esta tecnología en un servicio permanente, con flotas de vehículos orbitales dedicados a recolectar basura espacial de diferentes agencias y empresas privadas.

Nota original en: GIZMODO