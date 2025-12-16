Papá Noel recorrerá San Lorenzo en su carroza y la avenida San Martín será peatonal este jueves por la noche



El desfile, suspendido el domingo pasado por la lluvia, se realizará a partir de las 20 h desde Estrada hasta bulevar Mitre. Además la avenida se convertirá en un gran paseo navideño con comercios abiertos hasta las 22 h, y habrá feria de emprendedores con foodtrucks en avenida Del Combate. También se encenderá el Correo de Santa y se celebrará la Noche de las Jugueterías, frente al Palacio Municipal.

Este jueves, San Lorenzo vivirá una nueva noche festiva con el esperado desfile en carroza de Papá Noel, que finalmente podrá realizarse tras haber sido reprogramado por razones meteorológicas. A partir de las 20 h, la carroza iniciará su recorrido en calle Estrada, en barrio Bouchard, y avanzará por avenida San Martín hasta su intersección con Mitre, llevando la magia de la Navidad a lo largo de la ciudad.

En ese contexto, la avenida San Martín, entre San Juan y Tucumán, se convertirá de 19 a 22 h en un paseo peatonal, con locales comerciales abiertos y una variada propuesta para vecinos y visitantes.

A lo largo de la traza en el tramo entre bulevar Urquiza y 3 de Febrero, incluyendo el Paseo del Pino, se desarrollarán shows artísticos de patín y danza, con presentaciones de escuelas locales y distintas intervenciones que acompañarán el recorrido del público.

La propuesta se completará con un paseo gastronómico y comercial sobre avenida del Combate desde San Martín hasta Sargento Cabral, donde se instalarán emprendedores de múltiples rubros y foodtrucks con diversas opciones para comer y beber.

Además, desde las 19 h, en el Palacio Municipal, (bulevar Urquiza 517) comenzará a funcionar el Correo de Santa, en el marco de las Noches de las Jugueterías. Allí, los niños podrán dejar sus cartas para Papá Noel y las familias acceder a beneficios especiales para utilizar esa misma noche en las jugueterías de la ciudad.

Todas estas actividades forman parte de la agenda navideña organizada de manera conjunta entre la Municipalidad de San Lorenzo e instituciones locales, con el objetivo de promover el encuentro, el disfrute familiar y el acompañamiento al sector comercial en las vísperas de las fiestas.

