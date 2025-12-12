Papá Noel recorrerá la avenida San Martín con una deslumbrante carroza



El próximo domingo desde las 19 h, la arteria central se convertirá en paseo peatonal con comercios abiertos y patio gastronómico. Además, a partir de las 20 h, Papá Noel desfilará en carroza desde barrio Bouchard hasta Díaz Vélez. También habrá una exhibición de escuelas de baile y patín de la ciudad.

San Lorenzo se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del año: la llegada de Papá Noel en una deslumbrante carroza, que el domingo 14 desde las 20 h recorrerá la avenida San Martín como parte de una programación cargada de propuestas culturales, recreativas y comerciales. La arteria central volverá a convertirse en un paseo peatonal a partir de las 19 h, con comercios abiertos y un clima festivo que marcará el comienzo de una semana plena de actividades navideñas.

Desde la tardecita, la avenida se transformará en un corredor navideño con patio gastronómico y actividades para toda la familia, en el marco del cielo de luces encendido por la Municipalidad el domingo pasado.

El recorrido de Papá Noel en carroza será el siguiente: a las 20 h, partirá desde San Martín y Gurel y se estima que para las 20.40 h aproximadamente estará en el Paseo del Pino. La travesía seguirá hacia el norte y para las 22 h se espera que llegue a bulevar Mitre. Luego regresará por Oroño hasta Dorrego, y desde allí a Dr Ghio, calle que tomará para llegar a San Martín, luego bulevar Urquiza hasta el Palacio Municipal.

La actividad continuará el jueves 18, con la apertura del Correo de Santa en el Palacio Municipal, donde los chicos podrán dejar su cartita a Papá Noel.

Luego, el viernes 19 se realizará la caminata y la caninata bajo el cielo de luces, en simultáneo con la presentación del Pesebre Viviente en el teatro Aldo Braga, a cargo de la Iglesia San Antonio de Padua.

El sábado 20 se presentará en plaza San Martín el musical “El Ungido”, de la Comunidad Redentor, un espectáculo con más de un centenar de coreutas, ambientación especial y la participación de artistas locales que año tras año convocan a un público numeroso.

Entre el 20 y el 23, el Paseo del Pino será sede de la Semana Navideña, donde Papá Noel volverá a ser protagonista, esta vez para fotografiarse con los niños y compartir un espacio ambientado con árboles gigantes, renos, villancicos y una decoración especialmente preparada. En paralelo, del 21 al 23, los comercios adheridos ofrecerán la “Hora Feliz”, con promociones y descuentos.

La programación se cerrará el 26 de diciembre con el sorteo final del programa “Yo amo mi ciudad”, que premiará a quienes realizaron compras en negocios locales durante el mes de diciembre.

Cabe recordar que la agenda navideña comenzó a desplegarse el domingo pasado, con el Mercatino di Natale, el encendido de luces y el patio de comidas en la avenida San Martín. El lunes, además, se presentó en la plaza San Martín la Misa Criolla, a cargo de la Confluencia Coral “Ariel Ramírez”.

