Oportunidades que abren caminos: comenzaron cursos de Marketing Digital y Operador de PC



Los ciclos, con una duración de 3 meses, se dictan en el Espacio Coworking y el Instituto Cedec, respectivamente. Forman parte de un programa municipal que busca mejorar la empleabilidad y promover el desarrollo de oficios y emprendimientos.

La Municipalidad de San Lorenzo dio inicio a dos nuevos cursos de capacitación, de Marketing Digital y de Operador de PC, en el marco de un programa que busca mejorar la empleabilidad y promover el desarrollo de oficios y emprendimientos.

El ciclo de marketing tendrá una duración de tres meses y se desarrollará en el Coworking Municipal. Abordará temáticas como estrategia de branding, comunicación de marca, comunicación digital, presencia de marca en redes y comunicación con clientes.

El de Operador de PC, en tanto, se dictará en el Instituto Cedec, también tendrá una duración de tres meses y estará a cargo del instructor Walter Lauxmann.

El intendente Leonardo Raimundo destacó la gran variedad de alternativas que presenta el programa de capacitaciones y la utilidad de las propuestas. Asimismo, felicitó a los cursantes por su vocación formativa y los invitó a seguir capacitándose en los cursos que brinda la Municipalidad.

La Subsecretaría de Promoción de Empleo brinda información sobre el programa de cursos formativos en su oficina de Rosario y Saavedra de lunes a viernes entre las 8 y las 13 h, y a través de su cuenta de Instagram: @oficinadeempleosl.

