El 1 y 2 de Mayo 2026 se realizó otro encuentro del Oficio de Perfumería en el contexto de la Escuela de Silo.

El Maestro Héctor Lefer volvió a coordinar, esta vez un retiro de dos días en Parque Carcarañá.

Luego de talleres previos de aproximación al oficio y aplicación del eneagrama sextenario, ahora se avanzó en el manejo de instrumental sensible y la preparación de perfumes.

El objetivo de este taller fue identificar (en equipos) registros internos de Paz, de Fuerza y de Alegría. Luego comenzar a investigar esencias con variedad de aromas que pudieran resonar con esos registros.

Así se fueron «probando» diversas fragancias florales, frutales, animales, etc, detectando impresiones pungentes, ácidas, dulces, amargas, agridulces… y las zonas del cuerpo donde impactan.

Luego cada equipo seleccionó una esencia y se pasó a la etapa de «extendido» para poder conocer el nivel de concentración de esas esencias. Imprescindible para poder nivelar.

Una vez encontrada la concentración se pudo nivelar y comenzar la etapa de definición conjunta de cuál esencia será la primera secundaria y terciaria, siempre atendiendo a la proporción áurea. Esto es una de los pilares que identifican el procedimiento adecuado segun lo enseñado por Silo como parte de los Oficio preparatorios para posteriores Trabajos de Escuela.

En este retiro se logró un perfume con tres esencias respetando lo planeado. se le puso de nombre «AUREA».

El Oficio de Perfumería (así como el Oficio del Fuego) contribuyen a la formación y desarrollo interno. Entre otros aprendizajes, porque los operadores va incorporando habilidades especiales y ganando poco a poco en Pulcritud, Permanencia y Tono. Son virtudes imprescindibles que contribuyen en sincronía al avance en el Oficio y hacia la interioridad. Se van creciendo conjuntamente en conocimiento, se producen experiencias más significativas, se logran Registros más profundos, y suceden comprensiones y transformaciones progresivas.

En algunos meses más se abrirán nuevos talleres de formación en el Oficio de Perfumería en Parque Carcarañá.

Interesados pueden consultar al whatsapp +549 3416 695 225