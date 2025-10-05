Por Mark Lesseraux. Pressenza.com



Durante mucho tiempo he sido de la opinión de que nuestra civilización occidental moderna, generalmente secularizada, a pesar de nuestro rechazo colectivo por las formas religiosas tradicionales de las conductas humanas referidas a los reinos sagrados / profundos (sacerdotes, rabinos, swamis, etc.), sin darse cuenta, ha redirigido una profunda necesidad instintiva de conectarse con el dominio trascendental hacia tipos específicos de estrellas de rock. Sin ser conscientes de ello hemos estado buscando una especie de “liberación” a través de estos chamanes de facto de la era moderna.

Se podría argumentar que este ha sido el caso de las estrellas de cine y el fenómeno moderno de la “celebridad” en general, que también han actuado como sustitutos de facto de los ídolos premodernos ahora evitados por el clero. Yo diría que esto es algo cierto, pero no se acerca a la medida en que ciertas estrellas de rock han aprovechado y utilizado cualidades cuasi religiosas y chamánicas en sus presentaciones y en los eventos / espectáculos similares a sermones que han estado impartiendo en el transcurso de los últimos 60 años … “Mis muy queridos, estamos reunidos aquí hoy … etc.”

Las características de las presentaciones de un pequeño Richard o un David Bowie parecen atravesar el sexo y los espectros de género. Estas figuras traicionan una aparente cercanía a la locura usando trajes coloridos y ostentosos que a menudo se basan en formas presentes en el mundo animal. También está la actitud suelta hacia la ingestión de sustancias que alteran la mente. Todas estas son características, rasgos y métodos que han sido frecuentes entre los chamanes durante siglos.

Estos iconos musicales modernos han sido en realidad guías efectivos en varios aspectos. Ciertamente han cumplido una función catártica al liberar ciertas tensiones culturales que giran en torno a los problemas sexuales, conceptos de género innecesariamente rígidos y tendencias hacia la autocensura. Por otro lado, no lo hacen, ni han afirmado funcionar efectivamente como guías confiables para la trascendencia individual de sus seguidores. En este sentido, han actuado como rellenos superficialmente confiables que han recogido una parte de la holgura espiritual dejada por los chamanes ausentes en nuestra cultura moderna.

No pretendo ser el primero en señalar esta idea básica. Estoy bastante seguro de que Camille Paglia o alguna persona de este tipo ha desarrollado esta noción antes. Lo que (posiblemente) estoy agregando a la conversación es el hecho de que no creo que esta tendencia sea simplemente otro tipo de mimetismo nostálgico vinculado a uno u otro período cultural moribundo o forma mítica. Hay una intención central en nuestra especie que es, en el fondo, el motor de la historia misma. Esta intención es ir más allá del límite aparente de la muerte, trascender lo aparentemente “dado” de nuestra mortalidad individual y colectiva.

Y ahora, en el siglo XXI, nuestras nuevas (y más antiguas) estrellas del rock y el pop ya no parecen ser capaces de impartir la misma “carga” que hicieron cuando el medio era nuevo. Entonces surge la pregunta: ¿Qué formas, qué conjunto/s de imágenes surgirán para motivarnos en la medida en que podamos superar el sin sentido, la deshumanización, la propagación de las guerras y la violencia que han proliferado tan ampliamente en el transcurso de las últimas décadas? Porque ignorar y/o aplastar el impulso trascendental en nuestra especie es imposible. La ciencia es un dominio maravilloso, pero no sirve ni servirá nunca como sustituto del reino chamánico.

