Notificaciones en rebeldía: cómo nuestro móvil se convirtió en rehén de la publicidad



Lo que empezó como una herramienta útil para avisarnos de mensajes y eventos importantes se ha transformado en una avalancha de anuncios disfrazados de alertas. Bancos, apps de transporte y hasta gigantes tecnológicos abusan de nuestras pantallas, y desactivarlas no siempre es opción. La concentración y la privacidad, en jaque.

Nota original en: GIZMODO