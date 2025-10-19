Las manifestantes se oponen a la política migratoria y de seguridad del actual mandatario estadounidense.

Cientos de miles de personas han salido este sábado a las calles de múltiples localidades estadounidenses en protesta contra las políticas del presidente Donald Trump.

Según los organizadores, se han planeado más de 2.500 manifestaciones en todo el país, desde las grandes ciudades hasta los pequeños pueblos. Las manifestaciones estaban convocadas por la coalición No Kings (‘No a los reyes’), que reúne grupos de defensa de la democracia en el país.

Los manifestantes protestan contra el endurecimiento de las leyes de inmigración, el despliegue de fuerzas del orden y el Ejército para combatir la delincuencia en las ciudades, el apoyo de la Administración de Trump a Israel y otras decisiones del presidente.

Las mayores concentraciones fueron las de Times Square en Nueva York, el parque Boston Commons en Boston, el Grant Park de Chicago y en Washington D.C. Las protestas tuvieron lugar en medio del cierre gubernamental, que ya dura tres semanas, y reflejan las divisiones en la sociedad estadounidense.

Así, más de 200.000 manifestantes protestaron cerca del Capitolio de EE.UU. en Washington D.C. y otros 10.000 en Atlanta, la capital del estado de Georgia. Al mismo tiempo, en Chicago (Illinois), al menos 10.000 personas se congregaron en el estadio Butler Field; muchas de ellas con carteles que se oponían a los agentes federales de inmigración o se burlaban de Trump.

Esta es la tercera movilización masiva desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Las últimas manifestaciones se organizaron en junio, el mismo día en que se celebró el desfile militar para conmemorar el 250.º aniversario del Ejército estadounidense, fecha que también coincidió con el 79.º cumpleaños del actual presidente.