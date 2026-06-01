Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



La atleta timbuense Nancy Uñate tuvo una destacada actuación en la segunda edición del Duatlón Impulso Fighiera, disputado el pasado domingo 24 de mayo, logrando el 2° puesto en la clasificación general y el 1° puesto en su categoría.

La competencia se desarrolló sobre un exigente circuito rural, en una jornada marcada por la intensa neblina y las bajas temperaturas. El recorrido constó de 5 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de ciclismo y 2 kilómetros finales de carrera, completando la prueba en un tiempo de 1 hora y 30 minutos.

En diálogo con este medio, Nancy expresó: “La verdad que fue un lindo circuito rural, con piedra, mucho campo y mucha tierra. Nos tocó un día con mucha neblina y frío, pero siempre dando lo mejor. No es mi fuerte la bicicleta, pero quisimos estar presentes por segundo año consecutivo”.

Además, destacó la satisfacción por el resultado obtenido: “Me traje el segundo puesto en la general y el primer puesto en mi categoría. Lo hice de manera individual, siempre tratando de dar lo mejor y representando a mi Team Bues. Otro año más que seguimos sumando buenos resultados”.

La deportista de Timbúes también aprovechó la oportunidad para promover la actividad física y los hábitos saludables: “Es lindo asistir a estos eventos, difundir el deporte y compartir. El deporte te llena el alma, te da salud y calidad de vida. No se queden, súmense y disfruten de cualquier disciplina, porque es de las cosas más lindas que hay”.

Con este nuevo logro, Nancy Uñate continúa representando de gran manera a Timbúes en las competencias regionales, consolidándose como una de las atletas destacadas de la zona y demostrando que el esfuerzo y la perseverancia siempre tienen recompensa.

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