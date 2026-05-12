Músicos, actores y referentes de la cultura argentina grabaron un video en apoyo a la cuarta Marcha Federal Universitaria e invitaron a todos los ciudadanos a sumarse a la convocatoria de este martes por la tarde.

El apoyo contó con la presencia de íconos como León Gieco y Cecilia Roth, además de voces de peso en la industria del espectáculo como Mercedes Morán, Pablo Echarri, Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Celeste Cid, Ariel Staltari, Joaquín Levinton, Pilar Gamboa, Malena Pichot, Marina Bellati y Juan Minujín.

También dijeron presente las nuevas generaciones de artistas como Paco Amoroso y Ca7riel, y personalidades como Lizy Tagliani y Dalma Maradona, que aportaron un volumen masivo de difusión entre el público joven.

Además, la convocatoria fue suscrita por escritoras de renombre internacional como Claudia Piñeiro, Mariana Enríquez y Samanta Schweblin, quienes advirtieron que sin inversión estatal no hay horizonte posible para el desarrollo científico y cultural del país.

El material audiovisual que rápidamente se viralizó en las redes sociales fue producido por el Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). ​ ROSARIOPLUS