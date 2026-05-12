La comunidad universitaria y cultural de Rosario atraviesa horas de pesar tras conocerse la muerte de Juan Bautista Ritvo, reconocido docente, psicoanalista y escritor que dejó una marca profunda en generaciones de estudiantes y lectores. La noticia fue confirmada por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, que lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

“Hoy nos toca despedir a un inmenso docente, un gran analista, un enorme pensador y un extraordinario escritor”, expresaron desde la institución. Además, remarcaron que su legado permanece en su vasta producción teórica, en el registro de sus clases y en las múltiples experiencias compartidas con colegas, estudiantes, intelectuales y amigos.

Nacido en Santa Fe en 1940, Ritvo desarrolló gran parte de su trayectoria en Rosario. Integró la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud y ejerció la docencia tanto en la Facultad de Psicología como en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, donde se consolidó como una referencia del pensamiento crítico y el psicoanálisis.

A lo largo de décadas, Ritvo construyó una obra atravesada por la reflexión sobre el lenguaje, la filosofía, la literatura y la subjetividad. Su figura trascendió el ámbito académico y se convirtió en uno de los intelectuales más respetados de Rosario, recordado tanto por su agudeza teórica como por su particular sentido del humor y su compromiso con la enseñanza. ​ ROSARIOPLUS