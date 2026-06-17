Messi igualó el récord del exjugador alemán Miroslav Klose como máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo.



La selección argentina debutó bárbaro en el Mundial con un 3-0 a Argelia, con un Messi brillante y tres goles de antología.

Hora cero. Argentina inició el camino de la defensa del título mundial, con el partido de la selección de los Lionel, Messi y Scaloni, y compañía ante Argelia en una Kansas City repleta de camisetas albicelestes. Tres goles de un Leo genial le dieron la gran victoria por 3 a 0.

Todo lo que pasó en Kansas

78′ Sale Messi y entra Nico Paz. Y Otamendi por el Cuti Romero.

¡HAT-TRICK DE MESSI! 🇦🇷 Goleada de Argentina, alcanza a Klose como máximo goleador y tenés que cerrar el estadio 🐐 📺 Argentina 3-0 Argelia | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/1hRQbLH1qd — telefe (@telefe) June 17, 2026

76′ GOL DE ARGENTINA. De nuevo Messi marcó, después de una asistencia de Nico González.

64′ Mano a mano de Messi y esta vez el arquero Zidane se la sacó.

¡GOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Leo Messi aparece por duplicado y mete el segundo de la noche🐐 📺 Argentina 2-0 Argelia | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/9i26iYgFJw — telefe (@telefe) June 17, 2026

59′ GOL DE ARGENTINA. Remate de afuera del área de Mac Allister, rebote del arquero y Messi de derecha marcó el segundo.

54′ Cambios en Argentina: Julián Alvarez por Lautaro y Nico González por Almada.

53′ Gran pase de Messi para Lautaro, remate que sacó el arquero.

EMPEZÓ EL COMPLEMENTO. Molina entró por Montiel.

45′ Tiro libre de Messi, cabezazo imperfecto de Mac Allister desde una posición de gol.

16′ GOLAZO DEL MEJOR DE TODOS. Messi la tomó de afuera del área y la clavó en el ángulo superior izquierdo.

ANULADO EL GOL DE ARGELIA ❌⚽ Chaibi puso en ventaja a los africanos sobre Argentina, pero también fue ANULADO por fuera de juego. ¡¡RESPIRA LA ALBICELESTE EN KANSAS!! #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/qAqBsSgGLB — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 17, 2026

7′ Compensación. Argelia llegó al gol a través de Chaibi, pero estaba adelantado también. Siguen 0 a 0.

¡Gol de Argentina pero en offside! 😬 Era un golazo de Leo pero queda anulado por un mínimo fuera de juego 📺 Argentina 0-0 Argelia | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/gpNZb46ctK — telefe (@telefe) June 17, 2026

4′ Era golazo de Messi, pero cuando Lautaro Martínez lo habilitó está apenas en off side. Una pena por su gran definición.

"Oh, oh, oh" 🗣️ Suena el Himno Nacional Argentino en Kansas 🇦🇷🥹 📺 Argentina vs. Argelia | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/OUW56US0B8 — telefe (@telefe) June 17, 2026

LaCapital