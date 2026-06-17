Mundial 2026: Tremendo debut de Argentina ante Argelia con un Lionel Messi espectacular
Messi igualó el récord del exjugador alemán Miroslav Klose como máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo.
La selección argentina debutó bárbaro en el Mundial con un 3-0 a Argelia, con un Messi brillante y tres goles de antología.
Hora cero. Argentina inició el camino de la defensa del título mundial, con el partido de la selección de los Lionel, Messi y Scaloni, y compañía ante Argelia en una Kansas City repleta de camisetas albicelestes. Tres goles de un Leo genial le dieron la gran victoria por 3 a 0.
Todo lo que pasó en Kansas
78′ Sale Messi y entra Nico Paz. Y Otamendi por el Cuti Romero.
76′ GOL DE ARGENTINA. De nuevo Messi marcó, después de una asistencia de Nico González.
64′ Mano a mano de Messi y esta vez el arquero Zidane se la sacó.
59′ GOL DE ARGENTINA. Remate de afuera del área de Mac Allister, rebote del arquero y Messi de derecha marcó el segundo.
54′ Cambios en Argentina: Julián Alvarez por Lautaro y Nico González por Almada.
53′ Gran pase de Messi para Lautaro, remate que sacó el arquero.
EMPEZÓ EL COMPLEMENTO. Molina entró por Montiel.
45′ Tiro libre de Messi, cabezazo imperfecto de Mac Allister desde una posición de gol.
16′ GOLAZO DEL MEJOR DE TODOS. Messi la tomó de afuera del área y la clavó en el ángulo superior izquierdo.
7′ Compensación. Argelia llegó al gol a través de Chaibi, pero estaba adelantado también. Siguen 0 a 0.
4′ Era golazo de Messi, pero cuando Lautaro Martínez lo habilitó está apenas en off side. Una pena por su gran definición.
LaCapital