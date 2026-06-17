Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



El pasado sábado 13 de junio se llevó a cabo el Festival de Boxeo 2026 en el Club Atlético y Biblioteca Popular Sarmiento, en una jornada que reunió a deportistas, familias y aficionados de la región para disfrutar de una destacada velada deportiva.

La actividad comenzó con exhibiciones de los alumnos de la Escuela Comunal de Boxeo, dirigidos por los profesores Carina y Ángel. Los jóvenes boxeadores demostraron sobre el ring los avances logrados durante el año, reflejando el trabajo, la dedicación y el compromiso que desarrollan en cada entrenamiento.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la visita del campeón mundial AMB de peso pluma, Mirco Cuello, oriundo de Arroyo Seco. El reconocido púgil fue presentado ante el público y compartió una charla en la que relató sus inicios en el deporte, los desafíos que enfrentó a lo largo de su carrera profesional y el esfuerzo que lo llevó a alcanzar el título mundial.

Tras las exhibiciones, la velada continuó con once emocionantes combates protagonizados por boxeadores de distintas localidades, entre ellas Desvío Arijón, Gálvez, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Arroyo Seco, Rosario, San Nicolás y Buenos Aires. Cada enfrentamiento ofreció un gran nivel competitivo y mantuvo el entusiasmo del público presente.

El evento, fiscalizado por la Asociación Santafesina de Box, se consolidó como una verdadera fiesta del deporte, promoviendo valores como la disciplina, la perseverancia y el esfuerzo personal. De esta manera, el Festival de Boxeo 2026 volvió a posicionarse como una de las propuestas deportivas más importantes de la región, reafirmando el compromiso de Timbúes con el desarrollo y la promoción de las actividades deportivas.

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