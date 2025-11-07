Movilizaciones en todo Chile a un año de la desaparición de la activista mapuche Julia Chuñil



Por David Meléndez Tormen. Pressenza.com. Medio Ambiente

Frente a La Moneda

Hoy a mediodía, y frente a la histórica y simbólica puerta ubicada en Morandé 80 del Palacio de La Moneda, diversos representantes de organizaciones sociales que conforman el Espacio Día a Día sin Julia Chuñil leyeron una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric para que “en un gesto digno al final de su mandato” inicie el proceso de remoción del Fiscal Nacional Ángel Valencia Vásquez “por negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”, ya que a un año de la desaparición de la activista y dirigente mapuche, “la Fiscalía no ha logrado establecer la verdad y ha sido incapaz de llegar a la etapa preparatoria de un juicio.”

Las dirigentas Lucía Sepúlveda de Chile Mejor sin TLC, Juana Aguilera de la Comisión Ética contra la Tortura y Diva Millapán de la Red de Mujeres Mapuche plantearon que además hubo incumplimiento de artículos clave del Convenio de Escazú, por los que se protegía a Julia Chuñil como guardiana y protectora del medio ambiente sagrado para su pueblo. Más aún, se percibe que la investigación ha estado plagada de irregularidades, como por ejemplo el que la Fiscal correspondiente haya intentado plantar evidencia acusatoria a los propios familiares de la activista o que los medios de comunicación y los candidatos principales de las próximas elecciones parlamentarias por la zona hayan guardado silencio acerca del caso. Hasta ahora, sólo medios alternativos, como Pressenza, lo han cubierto en su integridad.

Entre los asistentes al punto de prensa había numerosos dirigentes sociales y estudiantes de carreras relacionadas, lo que refleja un creciente interés y sensibilidad para que en nuestro país no haya impunidad.

Este saneamiento del Ministerio Público ahora sería una clara señal a los negacionistas acerca de que Chile no tolera más desaparecidos, ni ambientales ni de ningún otro tipo.

Ante Tribunales

Más tarde, a las 13 h., el Centro Ecocéanos convocó a una concentración frente a los Tribunales de Justicia para reforzar la denuncia y extenderla al muy mejorable sistema judicial chileno, que se encuentra en plena crisis de legitimidad:

«La desaparición de Julia no es un hecho aislado. Es otro doloroso capítulo en la historia social de este país. Una herida abierta en el corazón de los pueblos de Chile. Su ausencia sigue siendo una deuda, una verdad pendiente y una afrenta a la dignidad de todas y todos los que luchan por la vida, la tierra y los derechos humanos.

A un año, la búsqueda de verdad, justicia y castigo a los culpables y encubridores continúa siendo una tarea ciudadana inconclusa, en medio de una democracia de baja intensidad, cada vez más vaciada de justicia real.»

«Eso es lo que hoy denunciamos.

Un Estado que ha normalizado la desaparición de sus defensores.

Una Fiscalía que fabrica culpables y encubre poderosos.

Una prensa que blanquea el crimen y distorsiona la verdad.

Desde el primer día, el caso de Julia ha estado marcado por el montaje, la discriminación y la violencia institucional.

La Fiscalía ha construido una narrativa racista y clasista para criminalizar a su familia, filtrar falsedades y borrar su condición de dirigenta mapuche y defensora ambiental.»

Así, desde numerosos activismos sociales se denuncia el clasismo y el racismo, por acción u omisión, en que han caído la política y la justicia chilena, lo que por el bien de todos y todas quienes habitan nuestro país debe subsanarse con la mayor prontitud posible con las medidas sugeridas en la declaración frente a Tribunales. De lo contrario seguiremos en esta espiral de impunidad e injusticia institucional que no hará más que separarnos y dañarnos como proyecto de sociedad.

Galería de fotos:

Diva Millapán, de la Red de Mujeres Mapuche, frente a Tribunales

Manifestación de activistas frente a Tribunales

Juana Aguilera, Lucía Sepúlveda, Juan Carlos Cárdenas frente a Tribunales

Juan Carlos Cárdenas frente a Tribunales

Lucía Sepúlveda respondiendo preguntas tras leer el comunicado en Morandé 80



A continuación van los textos completos de ambas cartas:

Espacio Día a Día por Julia Chuñil

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA GABRIEL BORIC FONT

1.- Las organizaciones sociales, de defensa y promoción de los derechos humanos, organizaciones socio ambientales; organizaciones indígenas, de mujeres y del área de la cultura y comunicación reunidas en el Espacio Día a Día por Julia Chuñil, demandamos al Presidente de la República, Gabriel Boric Font que oficie a la Corte Suprema para iniciar un proceso de remoción del Fiscal Nacional Ángel Valencia Vásquez, con base en la causal de negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, detallada a continuación. Al un año de la desaparición forzosa de Julia Chuñil Catricura, dirigente de la Comunidad Putreguel, el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, la fiscalía no ha logrado establecer la verdad y ha sido incapaz de llegar a la etapa preparatoria de un juicio. La remoción del Fiscal Nacional sería un gesto digno que marcaría un final diferente de su mandato.

En la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, la institución bajo el mando de Valencia ha obstruido el derecho a la Justicia que tiene la familia de Julia Chuñil dejando de lado su deber de protección de las víctimas y de defensa de la legalidad ante un crimen de desaparición forzada que nos lleva a preguntar en Chile y el exterior, sin descanso y desde hace un año: DONDE ESTÁ JULIA CHUÑIL CATRICURA.

Este 8 de noviembre miles de voces en distintas localidades y regiones del país y más allá de nuestras fronteras, en América Latina (PuelMapu y Abya Yala) y Canadá, así como en ciudades de Europa expresarán su rotundo rechazo al desempeño de la justicia chilena y protestarán por su carácter racista y clasista, apoyando a la familia de Julia Chuñil y al pueblo mapuche. Para estos sectores de chilenas y chilenos y de pueblos indígenas movilizados en el exterior y en los territorios este caso evidencia el trato discriminatorio y neocolonial del Estado de Chile al pueblo mapuche, asociado a la criminalización de sus luchas, al despojo histórico y al permanente estado de excepción decretado por su gobierno.

Valencia ha permitido que una subordinada suya, fiscal regional, desconozca ante la prensa la condición de defensora de Julia, en pública contradicción con sus propios lineamientos respecto de seguir los principios rectores de búsqueda para personas desaparecidas.

Nos preguntamos por qué el Fiscal Valencia respalda a estos fiscales que dejan de lado su rol persecutor ante una desaparición forzada que es un crimen compuesto por una secuencia de múltiples delitos, y deja sin investigar delitos tan graves como la retención y secuestro de una persona, torturas, homicidio, inhumación y exhumación ilegal de un cuerpo y otros delitos como los turbios manejos de CONADI asociados a ellos. Y porqué como Fiscal Nacional, ante la presión internacional dice que actuará respetando la debida diligencia pero ampara una investigación que se reduce a la persecución de la familia y a la filtración de información sesgada a los medios de comunicación, deslegitimando el rol del Ministerio Público ante la ciudadanía.

2.- Ha transcurrido un año de marchas cada mes, pero también de foros, charlas, canciones y rap, poemas, videos, bordados, rogativas, programas de radio, y acciones de arte que van de los extremos sur a norte del país, en ciudades, cerros y costa… porque los pueblos estamos aprendiendo a defender a los defensores. En un Encuentro Internacional Virtual, un encuentro estudiantil, y en eventos internacionales se ha destacado el caso. La investigación independiente impulsada desde Día a Día fue develando intereses ocultos en la trama CONADI/empresariado forestal y opacando los montajes en marcha. Al parecer, la ofensiva mediática contra la familia de Julia propiciada desde los intereses del orden establecido no tuvo el efecto buscado, y la exigencia por verdad y justicia permanece intacta y ampliándose, encontrando la represión. Pero la lucha de verdad y justicia por Julia Chuñil, mapuche, pobre y mujer, sólo puede crecer más Día a Día, como dice nuestro espacio. Racismo, opresión de clase y patriarcado se unen como aspectos fundantes del Estado chileno hoy al servicio del gran empresariado extractivista cuyos medios de prensa predican que los defensores ambientales son un obstáculo para el progreso y la inversión.

El tema de Julia Chuñil fue relevado por los relatores en el Examen de Chile ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales de Naciones Unidas que atendiendo nuestro reporte, remitieron nuevas recomendaciones el 26 de septiembre señalando al Estado que debe a) “Continuar…. asegurando la implementación efectiva del Protocolo para la defensa de personas defensoras de derechos humanos y la asignación de los recursos financieros, técnicos y humanos “; y b) “Investigar de manera exhaustiva, imparcial y eficaz todas las denuncias de atentados contra la vida, la integridad física y la libertad de personas defensores de los derechos humanos y para evitar la impunidad, y que las víctimas reciban una reparación integral y adecuada”.

Sabemos que el mismo policía de apellido Arriagada responsable de los peritajes en terreno aplicó de forma sesgada y arbitraria el geo radar en el terreno y no conforme con ello, orientó interrogatorios hacia la familia, amenazando a la hija de Julia para que se inculpara, echando mano a su arma en presencia de la fiscal que litiga por la prensa. Ella obtuvo autorización para el operativo con base a muestras de sangre inexistentes según los peritajes entregados a la Suprema por la defensa. Por las filtraciones sabemos que hay testigos protegidos, y que fueron interceptados los fonos de los hijos. Valencia ha tolerado que ese ministerio haya privado de la calidad de víctimas a la familia de Julia Chuñil, sometida a apremios psicológicos durante largos 12 meses en lugar de cumplir las exigencias de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A nivel internacional lo ocurrido es grave por contravenir además el protocolo del Convenio de Escazu que claramente considera a Julia Chuñil como defensora ambiental. Recientemente se debió activar el artículo 9 de dicho instrumento, para la protección de la familia de la defensora. En ese marco es que exigimos se ponga término a esta bochornosa y negligente actuación de la Fiscalía Nacional bajo el mando de Ángel Valencia y se inicie en forma oportuna el uso de los mecanismos que impidan la consagración de la impunidad. Además el país sabe que este no es el único caso de actuaciones sesgadas y escandalosas de la Fiscalía Nacional.

Presidente Boric, su gobierno, que inició el Plan de Búsqueda sobre las personas detenidas y desaparecidas en dictadura, debiera incluir ahora mismo el caso de Julia Chuñil y otros desaparecidos en democracia como clara señal a los negacionistas acerca de que el país no tolera más desaparecidos.

¡A SANEAR EL MINISTERIO PÚBLICO AHORA! ¡DEFENDAMOS A LOS DEFENSORES!

¡VERDAD Y JUSTICIA PARA JULIA CHUÑIL! ¡NO MÁS IMPUNIDAD!

Santiago, 7 de noviembre de 2025

_________________________________________________________________

DECLARACIÓN PÚBLICA A UN AÑO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE JULIA CHUÑIL

A un año de la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura, defensora de la naturaleza y dirigenta mapuche de la comunidad de Putreguel, nos volvemos a reunir frente a este Palacio de la In-Justicia para denunciar la impunidad del Estado chileno y la complicidad de sus instituciones.

La desaparición de Julia no es un hecho aislado. Es otro doloroso capítulo en la historia social de este país. Una herida abierta en el corazón de los pueblos de Chile. Su ausencia sigue siendo una deuda, una verdad pendiente y una afrenta a la dignidad de todas y todos los que luchan por la vida, la tierra y los derechos humanos.

A un año, la búsqueda de verdad, justicia y castigo a los culpables y encubridores continúa siendo una tarea ciudadana inconclusa, en medio de una democracia de baja intensidad, cada vez más vaciada de justicia real.

Hoy recordamos a Julia para mantener vivo su ejemplo.

Porque su vida, su palabra y su lucha nos enseñan que defender la tierra es defender el futuro. Y que en este país —donde la justicia encubre, la prensa miente, el empresariado saquea y el Estado calla— la verdad sólo puede levantarse desde los pueblos organizados.

Julia no es la primera. Antes que ella, otras defensoras y defensores ambientales fueron perseguidos, silenciados, desaparecidos o asesinados.

Ninguno de esos crímenes ha tenido justicia. Todos han sido encubiertos bajo los mismos mecanismos de montaje, racismo institucional y complicidad empresarial.

Eso es lo que hoy denunciamos.

Un Estado que ha normalizado la desaparición de sus defensores.

Una Fiscalía que fabrica culpables y encubre poderosos.

Una prensa que blanquea el crimen y distorsiona la verdad.

Desde el primer día, el caso de Julia ha estado marcado por el montaje, la discriminación y la violencia institucional.

La Fiscalía ha construido una narrativa racista y clasista para criminalizar a su familia, filtrar falsedades y borrar su condición de dirigenta mapuche y defensora ambiental.

Durante este año de investigación, la familia de Julia Chuñil ha sido objeto de graves vulneraciones y hostigamientos institucionales.

Se han realizado diligencias intrusivas, intervenciones telefónicas, allanamientos de domicilio, incautación de teléfonos y levantamiento arbitrario de evidencia, en una clara estrategia de amedrentamiento y criminalización.

El 30 de enero, la hija de Julia fue víctima de apremios ilegítimos por parte de José Arriagada, funcionario de LABOCAR, en presencia directa de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel López, con el propósito de forzarla a inculparse en la desaparición de su propia madre.

Ante estos hechos, el 14 de septiembre se presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos por los delitos de apremios ilegítimos en contra de Arriagada y Esquivel, la cual fue declarada admisible, evidenciando la gravedad de las prácticas abusivas y encubridoras en esta investigación.

La fiscal Esquivel llegó incluso a decir en la prensa que Julia “no tenía labor política ni de activista organizada”.

Este es el corazón del montaje: borrar su lucha, despolitizar su historia, justificar su desaparición.

Todo esto ocurre con el respaldo y la protección del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien ha rechazado cambiar a la cuestionada fiscal Esquivel. Mientras tanto, el principal sospechoso de la desaparición, el empresario agroforestal Juan Carlos Mordstardt Adwanter, sigue en completa libertad.

La Fiscalía protege al poder.

No es casualidad.

Lo que presenciamos hoy es la consolidación de una nueva fase del Estado chileno, en alianza con los poderes empresariales, policiales y mediáticos.

Una fase que, al igual que en el resto de Latinoamérica, persigue, criminaliza y elimina a quienes defienden la naturaleza, los derechos humanos y los territorios.

La desaparición de Julia forma parte de esa estrategia: una “estrategia Gaza” de ocupación y saqueo territorial, de desplazamiento de comunidades locales, de destrucción ambiental bajo el disfraz del progreso.

Por eso hoy denunciamos que la Fiscalía, la Policía y el empresariado buscan:

Sembrar sospechas sobre la familia Chuñil para inculparlos falsamente.

Destruir la imagen de Julia como dirigenta mapuche y defensora ambiental.

Desacreditar la defensa jurídica y a las organizaciones que exigen verdad y justicia.

Encubrir a los responsables materiales y políticos del crimen.

Y preparar el terreno para una ofensiva aún mayor de represión y saqueo.

Hoy, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, encarna la crisis profunda del sistema judicial chileno.

Un sistema que no defiende a las víctimas, sino a los victimarios; que no busca la verdad, sino la impunidad.

Después de un año, en un territorio bajo control militar y policial, el Estado —con toda su tecnología y recursos— dice no saber qué ocurrió con Julia Chuñil. Esa negación no es ignorancia: es encubrimiento.

Por eso hoy decimos con fuerza:

Julia Chuñil no está sola. Julia Chuñil acusa. Julia Chuñil resiste.

Hoy, las diversas organizaciones: socioambientales, de pueblos originarios, estudiantes, de derechos humanos y feministas, que acompañamos a su familia, exigimos:

La remoción inmediata del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, condición indispensable para un avance real hacia la verdad y la justicia. El cambio de la fiscal regional Tatiana Esquivel, responsable de las presiones y apremios ilegítimos contra la familia de Julia. La creación de una comisión investigadora en el Parlamento, que indague el papel racista, clasista y corrupto de la Fiscalía Nacional en este y otros casos.

Porque sólo la lucha, la unidad y la organización podrán darnos lo que la justicia institucional nos niega.

Verdad, justicia y castigo para los autores materiales, políticos y judiciales de la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura.



¡Julia Chuñil vive en la memoria y en la lucha de su pueblo!

Centro Ecocéanos

7 de noviembre de 2025

David Meléndez Tormen

Nota original en: PRESSENZA.COM