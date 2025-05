Docentes, estudiantes y personal que trabaja en el ámbito de las universidades nacionales convocan a una Jornada federal de acción por la ley de financiamiento universitario, para este miércoles 28 de mayo a las 10. En Rosario, la Coad llama a una volanteada en la Ciudad Universitaria de Rosario (Riobamba 250 bis) para esa misma hora.

La movida federal se da en el día en que se presenta en el Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario. Docentes, no docentes y estudiantes impulsan esta jornada federal con diferentes acciones y en las diferentes universidades públicas. El año pasado el presidente Javier Milei vetó la norma aprobada; veto que confirmó luego la Cámara de Diputados.

“Nos proponemos conversar con la comunidad sobre la situación de las universidades Nacionales, de las y los docentes y las razones de una ley de financiamiento universitario”, expresan desde la Coad, gremio de la docencia y de las y los investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Desde la Coad señalan que también se sumarán a las y los trabajadores del Conicet que “están en lucha en defensa de la ciencia nacional”.

“El objetivo de la ley de financiamiento universitario -detalla la Coad- es establecer los recursos presupuestarios que corresponden al sistema universitario y científico. Entre dichos recursos se destacan los salarios de docentes y no docentes, los gastos de funcionamiento y las políticas de bienestar estudiantil”.

Ciencia en peligro, sueldos de miseria

La semana pasada. estudiantes, docentes, no docentes, referentes gremiales y autoridades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) realizaron un acto en defensa de la educación superior pública. En ese acto, el Rector de la UNR, Franco Bartolacci, anunció que este miércoles 28 de mayo se presentará en el Congreso de la Nación un proyecto de ley “para dar una respuesta estructural al problema del financiamiento universitario y científico del país”.

En esa movida pública que tuvo lugar en la plaza San Martín, participaron referentes de la FUA, la FUR, Coad y Apur.

El rector manifestó que la situación actual es más compleja que la del año pasado, por los gastos de funcionamiento que, desde noviembre de 2023 hasta la fecha, sufrieron un defasaje de más del 100% entre los incrementos que se otorgaron y la inflación. También por el desfinanciamiento del sistema científico que “es terminal si no se revierte a tiempo porque lleva décadas recuperar lo que se construye en materia científica”. Y por la situación salarial que definió como “dramática, angustiante, insostenible”, al tiempo que consideró inadmisible que alguien reciba un salario por debajo de la línea de pobreza.

“Tenemos estos problemas y las autoridades nacionales no escuchan, en una mezcla de ignorancia, prejuicio y mala fe. Todo el tiempo tenemos que gestionar una solución con gente que no cree que el Estado tenga que destinar recursos para financiar la educación superior y la producción científica nacional”, se lamentó Bartolacci.

