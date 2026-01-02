La actividad metalúrgica en Rosario atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. Según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM), el sector continúa mostrando señales claras de deterioro, con caídas sostenidas en la facturación real y un nivel de actividad muy por debajo del registrado en años anteriores.

El indicador de facturación real de los locales habilitados en la ciudad registró en agosto de 2025 una baja interanual del 3,1% a valores constantes. En tanto, desde comienzos de 2024, la economía local acumuló retrocesos en 18 de las últimas 20 mediciones mensuales. Durante todo 2024, la caída fue del 16,6%, y entre enero y agosto de 2025 se sumó una nueva baja del 5,1%.

Por su parte, la facturación real de la industria manufacturera en Rosario registró en ocho meses de 2025 un reiterado y marcado retroceso de 10,2% interanual.

ACTIVIDAD ESTANCADA

El índice de facturación real de la industria metalúrgica elaborado por la AIM mostró en septiembre de 2025 un nivel prácticamente idéntico al del mismo mes del año pasado, con una variación negativa del 0,1%. Sin embargo, al observar el acumulado entre enero y septiembre, el sector enfrentó una nueva baja de 7,9% en relación al año pasado, pese al bajo punto de comparación.

Asimismo, el nivel actual de facturación real se ubica casi un 36% por debajo del registrado en septiembre de 2021.

FACTURACIÓN VS. INFLACIÓN

En términos nominales, la facturación de la industria metalúrgica rosarina alcanzó en septiembre los $100.983 millones, un 31,7% más que en igual mes de 2024. Sin embargo, ese crecimiento quedó muy por debajo del avance de los precios, lo que confirma la pérdida de actividad real.

Desde diciembre de 2023 y hasta el presente el nivel de actividad metalúrgica local muestra un importante deterioro con reiteradas y acentuadas caídas interanuales. Durante ese período la facturación a precios corrientes de la industria metalúrgica se ubicó por debajo del ritmo inflacionario, revelando el deterioro de la actividad.

De hecho, entre enero y septiembre de 2025, el 59% de las actividades metalúrgicas registró aumentos de facturación inferiores al Índice de Precios al Consumidor. Este grupo mayoritario de actividades que durante gran parte del año enfrentó resultados negativos involucró al 61% del total de ventas de la industria metalúrgica rosarina.

RAMAS CON FUERTES RETROCESOS

Al analizar el desempeño por rubros, ninguna de las principales ramas metalúrgicas logró superar la inflación, que en el período enero-septiembre promedió una suba interanual del 48,8%. La facturación nominal acumulada mostró los siguientes incrementos interanuales:

* Autopartes: 44,5%

* Maquinaria de uso especial: 44,5%

* Industria metalúrgica en general: 34,7%

* Aparatos de uso doméstico: 32,2%

* Productos de metal y servicios de trabajo: 29,4%

* Productos metálicos para uso estructural: 22,3%

* Maquinaria de uso general: 19,0%

* Fundición de metales: 17,7%

* Equipo eléctrico: 5,8%

Todos estos valores quedaron por debajo de la inflación, lo que confirma una caída generalizada de la facturación real en lo que va de 2025.

Además, en septiembre cinco de las ocho principales ramas metalúrgicas de Rosario volvieron a mostrar descensos interanuales en términos reales: maquinaria de uso general, autopartes, equipo eléctrico, fundición y aparatos de uso doméstico prolongaron su tendencia negativa. ​ ROSARIOPLUS