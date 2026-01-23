Meta pasó todo 2025 pareciendo fuera de la carrera de la IA. En realidad estaba desmontándolo todo para empezar de nuevo
Mientras OpenAI, Google y los modelos chinos copaban titulares, Meta parecía haber quedado atrás. Pero el silencio no fue inactividad: fue una reconstrucción interna a gran escala que ahora entra en su fase más peligrosa. Porque esta vez, fallar no es una opción.
Nota original en: GIZMODO