La plaza 25 de Mayo se colmó espontáneamente con militantes y ciudadanos de a pie en respaldo a CFK luego de que la cuestionada Corte Suprema cediera a las presiones y ratificara el fallo contra la principal líder de la oposición.

Desde las primeras horas de la tarde de este martes comenzó a correr una convocatoria a la plaza 25 de Mayo en respaldo a CFK que, luego de conocida la condena, se transformó en el punto de encuentro de distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas, legisladores y dirigentes del peronismo y personas sueltas en repudio al fallo.

En un improvisado pedestal se abrió un micrófono en el que distintos referentes fueron tomando la palabra con indignación, emoción y clamor por la suerte de la líder del peronismo.

Entre los convocantes estuvieron la Intersindical Rosario, La Corriente, el Movimiento Evita, el PJ Rosario, la UTEP, integrantes del Frente de Izquierda y referentes de Unión por la Patria.

Los que tomaron la palabra lo hicieron bajo el manto de una alta emocionalidad, bronca, impotencia pero a la vez con un mensaje de esperanza para unir fuerzas y, hubo coincidencia en general, de comenzar una etapa de resistencia ante un ataque a la democracia y a las instituciones.

Sonia Alesso, secretaria general Ctera, destacó que la situación en todo el país “es de resistencia”. “Es fundamental ganar la calle, muchos de nosotros y nosotras tuvimos en los gobiernos de Néstor y de Cristina, nuestros días más felices”, sostuvo.

“Nuestra generación y las generaciones que nos sucedieron, tuvieron la posibilidad gracias a Cristina, gracias a Néstor, de vivir de otra manera. Los y las trabajadoras pudimos acceder a paritarias libres, a discusión del salario, a condiciones de trabajo, a construcción de escuelas. A Cristina la odian por todo eso, y el odio a Cristina es un odio de clase, es un odio profundamente gorila y ese odio es el mismo que se manifestó también contra Perón y contra Evita”, reseñó Alesso.

“Por eso a no dudar, a movilizar, a resistir hasta que la saquemos a Cristina, no podemos permitir que Cristina esté presa, el pueblo tiene que estar en la calle, se acabó la paciencia, ¡basta de ajuste, basta de hambre, fuerza compañeros y compañeras!”, clamó.

Otro de los tantos referentes que tomaron la palabra fue Agustin Rossi, ex ministro de Defensa de la Nación. Advirtió a los que se imaginan a una Cristina fuera de la actividad política por la condena que “se equivocan”. “La vigencia de Cristina Fernández de Kirchner en la vida política institucional de la Argentina, en la vida interna del peronismo, en la vida del movimiento nacional y popular, en el corazón de cientos de miles de argentinos, va a seguir estando vigente independientemente de que esté privada de su libertad”.

“La situación se resuelve, entre otras cosas, con compromiso, generosidad, y redoblar la práctica política militante para generar las condiciones de que el pueblo vuelva al poder”, expresó.

“¿Quién presionó para que Cristina vaya a presa?“, preguntó Rossi y se respondió: “Macri y el poder económico hegemónico que existe en la Argentina. Hay que empezar a decir las cosas por su nombre, presionó Magnetto, presionó Techint, presionó Rocca, presionaron todos los poderosos grupos económicos para que Cristina estuviese privada de su libertad, porque gobernó generando condiciones de distribución de la riqueza que no se habían generado desde Perón en adelante. (…) No soportan que exista una sociedad en donde la repartición del ingreso sea equitativa”, señaló.

“Podrán llevar presa a Cristina, lo que no podrán llevar preso son los sueños de Cristina que fueron los mismos sueños de los trabajadores que hicieron el 17 de octubre del 45, que fueron los sueños que estuvieron los compañeros que militaron durante 18 años la resistencia peronista, que fueron los sueños de los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, que fueron los sueños de Juan y Eva Perón, que fueron los sueños de Néstor Kirchner y de cada uno de los militantes de este engrosado movimiento que es el Movimiento Nacional Justicialista”, dijo con emoción.

La diputada provincial Alejandra Rodenas, ex vicegobernadora y ex jueza, centralizó la cuestión jurídica del fallo “de la guardia pretoriana como dice Cristina”. “Se han llevado puesto el sistema institucional argentino, es gravísimo”, indicó.

“Pasando por las otras proscripciones que también hubo en Argentina, como la del General es la peor de todas. Es la peor de todas porque no hay instancia judicial que le permita apelar, salvo la Corte Interamericana, que ojalá interponga una cautelar y que el mundo reaccione frente a tamaña arbitrariedad que está cometiendo hoy esta Corte o esta guardia pretoriana del sistema económico financiero. Por eso, es un día de mucho dolor, pero también un día de mucha esperanza y tenemos que ser muy serios y muy organizados a la hora de salir a la calle y a la hora de ver cómo enfrentamos esto que Agustín acaba de mencionar con tanta claridad”, sostuvo Rodenas.

“No tenemos que apelar ni a la violencia, ni a la provocación, porque están esperando eso, están esperando que salga nuestro costado más emocional, están esperando que nos enojemos sin un plan y nosotros tenemos que oponer a esta irracionalidad, le tenemos que oponer un plan de acción de resistencia como hizo históricamente el Movimiento Nacional”, proclamó.

“El aparato del Estado hoy está en manos de un demente, de un delirante, de una persona que carece de discernimiento y que es preocupante las medidas que está tomando. Entonces, esta es la frutilla del postre, del quiebre institucional de la República Argentina. Es casi similar a que nos hayan dado un golpe de Estado en plena democracia, una democracia que no respetan, una división de poderes que no respetan y un debido proceso que no respetaron desde que inició la causa de vialidad hasta que hoy confirmaron esta condena de la manera que lo hicieron, anticipándola por los medios de comunicación hegemónicos”, resaltó.

Para el abogado constitucionalista y ex funcionario Roberto Sukerman “esto es algo que empezó con el macrismo”. “Está claro que Macri empezó a perseguir a Cristina, como no habían perseguido el peronismo de la dictadura, y por eso hoy estamos convencidos que esto no es una sentencia judicial, esta es una sentencia política, es un piso político para proscribir a Cristina, para proscribir a la presidenta de nuestro partido, y esto no lo podemos permitir”, consideró el candidato a concejal.

“Este es un momento donde no nos podemos quedar callados, donde tenemos que tener coraje, la valentía necesaria para defender a una líder que la condenan no por sus errores, sino por sus aciertos, por habernos dado doce años junto con Néstor de los mejores años de la democracia. Y esto no es solamente una causa del kirchnerismo, del cristinismo o del peronismo, es una causa nacional y popular, porque vienen contra todos los dirigentes de cualquier partido, cualquier estrato, de cualquier sindicato, cualquier dirigente social”, advirtió.

El edil Lisandro Cavatorta consideró que “se está terminando una etapa, pero tienen que empezar otra”. “Sabíamos que iba a pasar en algún momento. Tenemos que entender eso, tenemos que fijar una táctica y una estrategia, tenemos que saber lo que tenemos que hacer, cómo la damos vuelta, es importante estar acá, acá estamos todos, todas las ideas del Campo Nacional Popular, pero también tenemos que ser inteligentes y fijar un rumbo”, analizó.

El concejal llamó a dejar atrás las divisiones dentro del peronismo y en ese sentido clamó “¡Basta de autocrítica! ¿Qué autocrítica hizo Sturzenegger? ¿Qué autocrítica hizo Caputo? ¿Qué autocrítica hizo Macri?”, se preguntó y vociferó: “¡El peronismo no resiste, el peronismo o gobierna o se prepara para gobernar!”.

