Más de 3 millones de toneladas de basura importada al año se transforman en calor y luz. Así funciona la maquinaria energética de Suecia



Cada año, millones de toneladas de residuos europeos acaban convertidas en electricidad y calefacción dentro de hogares suecos. No es un truco verde ni una excentricidad nórdica: es un sistema industrial afinado que convierte basura ajena en energía estable. Y también en ingresos.

Nota original en: GIZMODO