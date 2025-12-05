Más de 200 vecinos completaron cursos de capacitación brindados por la Municipalidad



Recientemente finalizaron los talleres de Costura Inicial, Refrigeración, Soldadura, Marketing Digital, Operador de PC y Plomería. Ayer recibieron sus diplomas en un encuentro del que participó el intendente Leonardo Raimundo.

Este jueves por la tarde en el auditorio del Complejo Museológico, el intendente Leonardo Raimundo otorgó diplomas a más de 200 sanlorencinos y sanlorencinas que completaron exitosamente cursos de capacitación en oficios brindados por la Municipalidad.

Puntualmente, en las últimas semanas finalizaron los talleres de Peluquería, Costura Inicial, Refrigeración, Soldadura, Marketing Digital, Operador de PC y Plomería. Los ciclos se desarrollaron en vecinales de la ciudad, el Coworking, el Centro de Formación en Oficios e institutos de la ciudad.

Todos formaron parte de un programa municipal que busca mejorar la empleabilidad y promover el desarrollo de oficios y emprendimientos.

El intendente Leonardo Raimundo destacó la gran variedad de alternativas de formación laboral que ofrece la Municipalidad de San Lorenzo. Asimismo, felicitó a los cursantes por su vocación formativa y los invitó a seguir capacitándose en los cursos que brinda la Municipalidad.

“A ustedes apuntamos: a la gente gente que trabaja y que quiere trabajar, que en definitiva confía en sus propias capacidades y acepta el desafío de perfeccionarse. Este año la Municipalidad desarrolló 110 cursos de capacitación en oficios, con un abanico diverso de opciones para las personas que piensan en emprender y tienen las ganas de progresar capacitándose. Lo que uno aprende se incorpora y nadie más se lo puede quitar”, concluyó.

Del encuentro también participaron la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini, y la subsecretaria Desarrollo Local, Empleo, Producción y Turismo, Delfina Cavagnero.

