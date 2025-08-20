“Más allá del asado”: se lanzó una guía práctica para conocer al detalle la cadena bovina argentina





“Más allá del Asado: Una Guía Práctica sobre la Cadena Bovina” es el nombre de una suerte de manual que se lanzó en las últimas horas y que aborda al detalle todas las características que tiene la producción, faena y consumo de carne vacuna en Argentina.

El trabajo -inspirado por por el vicepresidente de la Unión Argentina de la Industria Cárnica (UNICA), Ernesto “Tito” Lowenstein, y elaborado por el economista David Miazzo-, fue presentado en la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), que respaldó su concreción.

Según informaron desde UNICA, “el proyecto tiene como objetivo brindar respuestas claras y concisas a las principales inquietudes que el público no especializado suele tener sobre la cadena bovina”.

Así, la guía aborda 29 preguntas frecuentes, que recorren temas vinculados a la producción, el consumo interno, la exportación, el impacto ambiental, el bienestar animal y las repercusiones económicas de la carne vacuna en la Argentina.

UNA GUÍA DE LA CARNE BOVINA

Acompañado por el representante de UNICA, Juan Benassi, Miazzo explicó: “El desafío era traducir en lenguaje simple la enorme complejidad de la cadena bovina. Queremos que cualquier persona, aunque no esté ligada al campo, pueda entender cómo funciona, qué impacto tiene y por qué es estratégica para la Argentina”.

“Nuestra intención es que la guía se convierta en un puente entre la industria y la sociedad. La carne argentina es mucho más que el asado de los domingos: es trabajo, es tecnología, es valor agregado y es futuro”, agregó Benassi.

Desde la organización se destacó que el encuentro fue una valiosa instancia de integración entre la industria frigorífica, los productores y las fuerzas vivas de la región.

Asimismo, los impulsores adelantaron que la iniciativa se replicará en otras localidades donde UNICA tiene presencia.

“Vamos a llevar esta experiencia a cada comunidad en la que trabajamos, como un vehículo de extensión que proyecte el orgullo de nuestra industria en la generación de valor y bienestar”, subrayó Benassi.

LA GUÍA COMPLETA

