Vivimos en una época que se percibe a sí misma como el punto más alto del desarrollo tecnológico. La inteligencia artificial, la automatización y la capacidad de procesamiento de datos han alcanzado niveles que, hace apenas unas décadas, parecían propios de la ciencia ficción. Sin embargo, en medio de este avance vertiginoso, surge una pregunta fundamental que no puede ser eludida: ¿al servicio de qué —o de quién— está esta tecnología?

Lejos de ser neutral, la tecnología encarna siempre una dirección. No es simplemente un conjunto de herramientas, sino una expresión concreta de las intenciones humanas que la orientan. Puede contribuir a ampliar la libertad, la conciencia y el bienestar, o puede consolidar sistemas de control, desigualdad y violencia.

Hoy asistimos a una tendencia preocupante: el desarrollo tecnológico comienza a alinearse de manera creciente con intereses de poder, seguridad y dominación. La militarización de la innovación, la vigilancia masiva y la concentración de datos en manos de unos pocos actores configuran un escenario donde el ser humano corre el riesgo de ser desplazado como valor central.

Frente a esta deriva, se hace necesaria una toma de posición clara. El «Manifiesto por una Tecnología Humanizadora» surge como una respuesta a este momento histórico, afirmando un principio simple pero radical: nada está por encima del ser humano y ningún ser humano está por debajo de otro.

Desde esta perspectiva, toda tecnología debe ser evaluada por su impacto en la vida concreta de las personas. No basta con que sea eficiente o rentable; debe contribuir al desarrollo humano integral. Esto implica orientar la innovación hacia la mejora de las condiciones de vida, la reducción de las desigualdades y la dignificación del trabajo.

Asimismo, resulta imprescindible rechazar la idea de que la seguridad pueda justificar cualquier forma de control. La privacidad y la libertad no son obstáculos al progreso, sino condiciones esenciales de una sociedad verdaderamente humana. Una tecnología que invade, vigila y reduce al individuo a un conjunto de datos no amplía la conciencia: la limita.

En el mismo sentido, la tecnología debe reconciliarse con la vida. El progreso no puede medirse únicamente en términos de crecimiento económico o capacidad productiva, sino también por su impacto en el equilibrio ecológico. La regeneración de los ecosistemas y el respeto por los ciclos naturales deben ser criterios centrales en cualquier desarrollo tecnológico.

Otro eje fundamental es la democratización de la tecnología. Las decisiones que afectan a millones de personas no pueden quedar en manos de élites cerradas o intereses corporativos. Es necesario avanzar hacia formas de gobernanza tecnológica más participativas, transparentes y orientadas al bien común.

Pero, quizás, el cambio más profundo que propone este manifiesto es de carácter cultural. Frente a una visión del mundo basada en la competencia permanente y la confrontación entre potencias, se plantea un horizonte de cooperación. La tecnología puede ser el soporte de una inteligencia colectiva global, capaz de abordar los grandes desafíos de la humanidad desde la colaboración y no desde la rivalidad.

En este contexto, el verdadero progreso no radica en desarrollar sistemas cada vez más sofisticados, sino en orientar su sentido. La pregunta ya no es qué podemos hacer con la tecnología, sino qué debemos hacer para construir un mundo más humano.

Humanizar la tecnología no significa frenar la innovación, sino darle dirección. Significa recuperar el control sobre nuestras creaciones y ponerlas al servicio de la vida, de la libertad y del sentido.

Porque, en última instancia, el desafío de nuestro tiempo no es tecnológico.

Es profundamente humano.

Redacción España

PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad. Leer más