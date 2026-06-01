​[[{«value»:»El Grupo Malezas del INTA Pergamino, en conjunto con la consultora LARES SRL, presentó una actualización de la “Guía técnica para el control químico de malezas” en camelina, colza o canola y carinata, un material de consulta orientado a profesionales de las ciencias agronómicas y asesores técnicos vinculados a los cultivos de invierno.

La publicación reúne información práctica sobre alternativas herbicidas, momentos de aplicación, riesgos de fitotoxicidad y compatibilidad dentro de las rotaciones agrícolas, especialmente para la región norte de la provincia de Buenos Aires.

La autoría del trabajo corresponde a Horacio Acciaresi y Martín Principiano, quienes elaboraron esquemas técnicos diferenciados para camelina y para colza-canola/carinata, contemplando tanto controles preemergentes como postemergentes.

Manejo de rastrojos y fecha de siembra: los “combustibles” para motorizar el crecimiento de la colza

MALEZAS EN CULTIVOS DE INVIERNO “ESPECIALES”

La guía detalla principios activos, dosis orientativas y ventanas de aplicación para el manejo de malezas en distintos estadios del cultivo y de las especies problemáticas.

Entre los productos mencionados aparecen alternativas como glufosinato de amonio, paraquat, glifosato, saflufenacil, carfentrazone, cletodim, haloxyfop, clopyralid y trifluralina, entre otros.

Además, el documento incorpora información sobre riesgos de carryover o residualidad de herbicidas en la rotación agrícola, uno de los aspectos que más preocupa en sistemas intensivos y en la incorporación de nuevos cultivos invernales.

En ese sentido, el trabajo clasifica distintos grupos herbicidas según el nivel de riesgo -alto, moderado o bajo- y establece parámetros de lluvias y tiempo requeridos entre aplicación y siembra para reducir posibilidades de daño sobre los cultivos posteriores.

CULTIVOS QUE GANAN ESPACIO

La actualización llega en un contexto de creciente interés por cultivos como camelina y carinata, impulsados por la demanda de aceites para biocombustibles y por su aporte agronómico dentro de las rotaciones.

Precisamente, uno de los desafíos técnicos que acompaña la expansión de estas especies es el manejo eficiente de malezas sin comprometer la selectividad del cultivo ni generar restricciones posteriores en la secuencia agrícola.

Para colza-canola y carinata, la guía también diferencia estrategias según materiales con tolerancia a imidazolinonas o triazinas, y aclara situaciones particulares, como el caso de carinata, donde las alternativas químicas habilitadas son más limitadas.

Desde INTA Pergamino y LARES señalaron que el objetivo del material es ofrecer una herramienta práctica y actualizada para acompañar la toma de decisiones a campo, integrando información técnica sobre eficacia, selectividad y seguridad agronómica dentro de los sistemas productivos.

Camelina: un cultivo de ciclo corto que presta buenos servicios entre el maíz de segunda y la soja

«}]]Agricultura – Infocampo