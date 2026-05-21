Se multiplican las quejas y advertencias gremiales por “hechos de extrema gravedad en la Vía Navegable Troncal”, con falta de controles y flexibilización que amenaza de forma directa la seguridad en los ríos.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) Regional Rosario, emitió un comunicado dirigido al Director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreceygor.

En el documento, el sector marítimo y del transporte nucleado en la organización expresa su “profunda preocupación” ante lo que califican como una sucesión de hechos de extrema gravedad en la Vía Navegable Troncal, señalando que la falta de controles y la flexibilización de estándares amenazan de forma directa la seguridad en los ríos.

La situación que puso el tema en primer plano fue la colisión que se produjo este domingo pasado frente al área central de Rosario, entre un buque de transporte de sustancias químicas anclado y un remolcador de barcazas, que pudo ser una tragedia humana y ambiental, como señaló en su momento Fernando Ramírez, secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara).

El dirigente sindical recordó que el buque chocado “es el mismo barco que sufrió un accidente en Campana. Otro buque que estaba llegando perdió maniobrabilidad y lo chocó. Ese barco, tras hacer todos los trámites correspondiente, salió de Campana, se detuvo en Rosario y lo chocó un remolcador. Parece a propósito, pero fue así”.

Desde la CATT remarcaron la peligrosidad de la situación, detallando que en el preciso instante del choque frente a la zona central de la ciudad una tercera embarcación de gran porte, el Sweet

Lady (con bandera de Malta), transitaba aguas abajo y continuó su rumbo de forma ajena al incidente, evidenciando el nivel de saturación y riesgo en la zona.

“Como trabajadores, estos hechos nos interpelan profundamente. No podemos naturalizar que accidentes de semejante magnitud se repitan de manera sistemática”, señaló el secretario general de la CATT Rosario, Edgardo Arrieta

En ese sentido, recalcaron que la seguridad en las vías navegables no responde al azar, sino que es el resultado directo de “la formación profesional, la experiencia, la capacitación permanente y el estricto respeto de las normas nacionales e internacionales”.

Para la central del transporte, la raíz del problema radica en las políticas vigentes de flexibilización civil y comercial: “Sostenemos que la desregulación, la apertura indiscriminada a banderas de conveniencia y la baja de estándares laborales, técnicos y formativos ponen en riesgo no solo vidas humanas, sino también el medio ambiente, las cargas y la soberanía nacional”.

El control estatal de la vía navegable: entienden a la Hidrovía Paraná-Paraguay como un corredor clave para el desarrollo federal, el cual debe ser planificado, seguro y estar bajo la órbita regulatoria del Estado argentino.

Y reivindican la necesidad de una Marina Mercante Nacional fuerte, bajo la premisa de que “sin flota propia no hay país soberano”.

Por todo lo expuesto, el gremio exigió formalmente a las autoridades de la provincia de Santa Fe y de la Nación una “participación efectiva” en las mesas de trabajo técnicas y en el diseño de cualquier proyecto de ley que impacte en la actividad marítimo-fluvial, la industria naval o la gestión portuaria.

En tanto, conductores navales nucleados en el Siconara Rosario junto integrantes de la Intersindical Marítima, Portuaria y Afines del Cordón Industrial (Impaci) se reunieron recientemente con el Ministro de Trabajo provincial, Roald Bascolo donde se abordó la “preocupación”, de la ley de cabotaje y “las graves consecuencias que esta medida tendría sobre nuestra región y sobre toda la actividad marítima y fluvial nacional 2, dijo Fernando Ramirez, secretario general del Siconara Rosario.

Redacción Rosario.