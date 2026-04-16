El titular de Sadop Rosario denunció pérdida salarial docente de hasta 300.000 pesos. “Es una rebaja encubierta del mejor alumno que tiene Milei en la provincia, que es el gobernador Pullaro”.

Desde el sector docente de la provincia de Santa Fe endurecieron su postura frente al gobierno provincial y denunciaron un ajuste directo sobre los salarios, que ya muestra consecuencias concretas en el bolsillo de los trabajadores.

Martín Lucero, indicó que “en apenas tres meses de 2026 la inflación acumulada alcanzó el 9 por ciento, lo que provocó que el aumento otorgado a la docencia haya perdido cerca del 20 por ciento de su valor real”. En ese marco, advirtió que, “de continuar esta tendencia, en junio los docentes habrán perdido entre 200.000 y 300.000 pesos, dependiendo del cargo”.

“Esto no es un error de cálculo, es una decisión política. Estamos frente a una rebaja salarial encubierta que castiga a miles de trabajadores de la educación”, añadió el titular del gremio.

En ese sentido, apuntó directamente contra el gobernador Maximiliano Pullaro: “Quiere despegarse del modelo nacional, pero en la práctica aplica el mismo ajuste que Javier Milei. Es un discurso para la tribuna, porque en los hechos los salarios se destruyen y los derechos se recortan”.

Además, Lucero recordó que este escenario fue anticipado durante las negociaciones paritarias. “Lo advertimos claramente: cerrar por decreto iba a significar pérdida salarial. El gobierno decidió avanzar igual, sin diálogo y de manera unilateral, consolidando un esquema donde siempre pierden los trabajadores”.

Redacción Rosario.