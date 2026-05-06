El mercado ganadero transita un inicio de año atípico. Con precios firmes y condiciones climáticas que favorecen la producción de pasto, los productores optan por retener terneros en los campos, ralentizando el ritmo habitual de la zafra.

Así lo señala un informe del Rosgan, que describe un escenario con menor circulación de hacienda liviana pero sin resignar actividad en los sistemas intensivos.

Durante abril, la salida de terneros y terneras desde los establecimientos alcanzó las 926 mil cabezas, lo que representa casi la mitad de lo registrado en el mismo mes del año pasado.

En el acumulado de los primeros cuatro meses, los traslados suman 2,973 millones de animales, cerca de un millón menos que en igual período de 2025, cuando se habían movilizado 3,958 millones.

LOS TERNEROS VIENEN MARCHANDO LENTO

“Si bien en términos absolutos la caída es evidente, al contrastarla con el stock informado al 31 de diciembre, la tendencia resulta aún más concluyente”, advierte el informe del Rosgan.

En efecto, sobre un stock de 14,4 millones de terneros y terneras, el movimiento registrado en lo que va del año representa apenas el 20,6%.

En tanto, la comparación histórica refuerza el diagnóstico. En 2025, con un stock similar, los traslados representaban el 27%; en 2024 el 23%; y en 2023, sobre un stock récord, alcanzaban el 28%.

“En este marco, se trata de la zafra más lenta de los últimos 10 años”, subraya la entidad.

Este comportamiento, según la mirada del Rosgan, responde a una mayor retención en los campos, asociada a la intensificación de los procesos de recría antes del ingreso a los sistemas de terminación.

La disponibilidad de pasto y los incentivos económicos favorecen esta estrategia, que apunta a agregar kilos a menor costo antes del encierre.

En línea con este proceso, también se observa una menor participación de los feedlots como destino inmediato de los terneros que salen de los campos. Entre enero y abril, de los casi 3 millones de animales trasladados, unos 570 mil ingresaron a corrales, lo que representa el 19,2% del total.

MENOS TERNEROS EN LOS FEEDLOTS

Un año atrás, esa proporción era del 22,9%, mientras que en 2023 y 2024 se ubicaba en torno al 23,6%. Sin embargo, desde el Rosgan aclaran que esto no implica una retracción de la actividad en los feedlots.

“Lo que estaría cambiando para el feedlot no es tanto el nivel de ingresos, sino el perfil de los animales encerrados”, explica el informe.

Según datos del Senasa, al 1° de mayo los corrales alojaban 2,04 millones de cabezas, un 6% más que en igual fecha del año pasado y el segundo registro más alto de la serie.

El cambio más relevante se observa en la composición de los ingresos. Mientras que en años anteriores los terneros representaban cerca del 45% de los ingresos del primer cuatrimestre, en 2026 esa participación cayó al 39%.

En contrapartida, creció el ingreso de novillitos y vaquillonas livianas, que pasaron a representar el 44% del total.

MÁS KILOS ANTES DEL ENCIERRE

Actualmente, el 48% del stock en feedlots corresponde a novillitos y vaquillonas, mientras que solo el 32% son terneros. Este último porcentaje se ubicaba cerca del 40% en años previos, con picos durante la sequía de 2023.

En definitiva, el informe del Rosgan describe una ganadería que ajusta su dinámica productiva: menor velocidad de salida en la zafra, mayor recría a campo y un rol clave de los corrales en la etapa final de terminación.

Falta de hacienda y dólar atrasado: dos “cuellos de botella” en el sendero exportador de la carne

“En la medida en que estos sistemas logren sostenerse, podrían derivar en una oferta de animales cada vez más pesados”, concluye el trabajo.

Un indicio de esta tendencia es el crecimiento en el stock de novillitos, que al 1° de mayo alcanzaba las 254 mil cabezas, un 20% más que un año atrás y el nivel más alto de los últimos cinco años.

INFOCAMPO

AGRONEGOCIOS.COM.AR