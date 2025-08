“Comunidad organizada” y cimentada “de abajo hacia arriba” es lo que Monteverde predica para revertir el modelo de ajuste y autoritarismo, erigiendo a Rosario como un faro de proyección nacional.

Con el mismo entusiasmo con que reafirma objetivos puntuales y a corto plazo, como el de ser el próximo intendente de Rosario, Juan Monteverde enfatiza que “la solución de fondo de esto radica en volver a conectar a la política con la vida cotidiana y a generar comunidad organizada”. “Si no generamos comunidad organizada, olvidémonos de resolver cualquier problema”, reafirma, a la vez que remarca: “Eso no se puede implantar, no se puede generar desde arriba ni con un decreto, ni con una orden, ni con una ley. Tiene que emerger como una realidad efectiva, desde abajo”.

Construir “de abajo hacia arriba, de la periferia al centro”, es una de las máximas que el dirigente de Ciudad Futura expresa tupido en entrevistas como la que el martes pasado le realizó este medio, en la que también insistió en llamar a profundizar y ampliar la “unidad y renovación” de los sectores opositores a los gobiernos local, provincial y nacional, buena parte de los cuales convergió en Más para Santa Fe, el frente electoral que lo postulara como primer candidato de su lista para concejales de Rosario, que fuera la más votada en las elecciones de junio pasado.

Para Monteverde, la dimensión de esa victoria se agiganta si se lo evalúa en el marco de un proceso de construcción que en 2023 se plasmó a nivel local y estuvo a poco de llevarlo a la Intendencia; y del que realza su extensión al plano provincial para afrontar las elecciones de convencionales para la reforma de la Constitución santafesina como otro hito alentador y determinante para llegar a este presente esperanzador: “A diferencia de otros años creo que ahora ya hay un consenso generalizado de todo nuestro campo, del más amplio espectro, de que en el 27 tenemos que ir juntos en Rosario y que vamos a ganar Rosario, porque además se rompió algo en esta elección última de concejales, que es muy potente en términos de construcción política, que es ¡se puede ganar! O sea, se rompió esa idea de que no se podía ganar”, destaca.

Y asegura que “esto no es Monteverde Intendente, es mucho más grande lo que estamos haciendo. Esto es un conjunto de fuerzas populares que vienen sosteniendo una forma de construcción política distinta a la lógica tradicional –y no lo digo sólo por Ciudad Futura, lo digo también por los sectores dentro del peronismo que construyen de otra manera–, que están a las puertas de mostrar que se puede gobernar de otra manera. Eso me parece lo más potente de esto. No es, bueno, ganamos una elección en tal lado. Nosotros en el 27 vamos a empezar a hacer una experiencia de un gobierno diferente, que no es un gobierno con otra agenda, solamente. Es un gobierno que va a plantear una lógica de ejercicio del poder, del Estado y del gobierno distinta, de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, que no es una frase hecha, que es dar vuelta la pirámide del poder, que es plantear nuevas instituciones”.

“Además, en este ballet cósmico de la historia nos va a tocar ser el primer gobierno de una Rosario autónoma, o sea que nos va a permitir a nosotros dar nuestra propia discusión sobre estas instituciones que no funcionan, sobre este Concejo, sobre la Municipalidad”, Entonces va a poder tener un nivel de imaginación política e iniciativa política que creo que más que nunca va a ser visto en muchos lugares de la Argentina”, acota, para acentuar luego en lo de la proyección de una gestión local transformadora: “Va a ser una experiencia revolucionaria en términos de forma de gobernar y eso va a tener un impacto directo en resolver las grandes deudas que esta ciudad tiene con su gente y de los desafíos de futuro”, entre los que inscribe el abierto por las expectativas nacionales.

“Hoy nuestra experiencia, humildemente lo digo, está visualizada como uno de los pocos elementos de futuro en medio de un desconcierto y una nostalgia medio paralizante,que no sabemos para dónde va”, analiza. “Creo que hay algo en todo lo que estamos haciendo que en gran parte explica el éxito que de a poco vamos logrando, que es cambiar la cultura política, o cambiar por lo menos aspectos de la cultura política, que obviamente no es algo que se da un día para el otro, es algo que se va dando”, sostiene. Y agrega la importancia de profundizar la unidad convocando a “distintos espacios de todas las militancias sociales, sindicales, del movimiento de mujeres”, cuya diversidad valora como factor “igual de sustantivo” que el de “la pluralidad partidaria”.

Monteverde también pondera esa diversidad como elemento que incide fuerte en modos y tiempos de esa proyección cuyo potencial destaca. “Nos llaman de muchos lugares y lo que humildemente decimos es que cada experiencia tiene que tener su proceso y es importante respetarlos y que sean realmente de abajo hacia arriba. No tiene sentido que nosotros salgamos ahora a hacer un espacio nacional. Lo que tenemos que hacer es empoderar cada uno de esos procesos para que tomen las riendas, se animen a dar las peleas para que eso vaya confluyendo hacia arriba”, afirma.

“Esto que nosotros estamos haciendo y esta hipótesis de ganar Rosario apunta a esta crisis de representación política que hay”, añade, para insistir con lo clave de no perder de vista que ese horizonte de “comunidad organizada” que anhela no se alcanza sin participación y organización genuinas, enraizadas en el sentir popular, hoy azotada por el mileinato: “Nuestra hipótesis de construcción política es que esta democracia debilitada, con tantas deudas, asediada por tantos monstruos, la vamos a salvar desde abajo, no la vamos a salvar desde arriba”.

“Acuerdos móviles” para “una impronta distinta”

“Para mí la preocupación más grande es que no termine siendo un simulacro cuyo único objetivo sea la reelección de Pullaro y que esto quede de cara a la sociedad como una oportunidad perdida, donde la política se siguió hablando a sí misma”, dice Juan Monteverde cuando se lo consulta por la Convención para la reforma de la Constitución santafesina.

“El gran desafío nuestro es cómo nosotros le metemos al debate una impronta distinta, que creo que en gran parte lo conseguimos con el proyecto de síntesis que logramos presentar entre los doce convencionales (de Más para Santa Fe), que tiene una búsqueda distinta por intentar meter las voces de la gente dentro de las instituciones por un lado; y por el otro pensar una ingeniería de poder diferente y poner algunos temas que son centrales, medulares en la vida cotidiana de las personas, en el centro de la escena, como es la cuestión de la vivienda, los alquileres. Creo que esa impronta la estamos pudiendo impulsar, por lo menos en los primeros días de la Convención”, evalúa.

“Los acuerdos van a ser muy móviles de acuerdo a la comisión, de acuerdo a los temas; y por eso es tan importante que nosotros hayamos logrado un proyecto único, porque eso le da más fuerza a nuestro planteo. Hoy yo creo que estamos en mejores condiciones para lograr incorporar cosas a la Constitución que si hubiésemos presentado todos proyectos distintos”, refuerza luego, para marcar el contraste con la bancada oficialista. “Que la fuerza que gobierna la provincia no haya logrado sintetizar una única propuesta es preocupante en términos de gobierno. Quienes nos están gobernando no se pueden poner de acuerdo en lo que quieren hacer con los jubilados de la provincia. No estamos hablando de cualquier cosa, de detalles. Yo creo que eso muestra debilidad en el oficialismo. Y por ende, creo que ahí hay que tender todos los puentes con todos los sectores para ir haciendo acuerdos muy pormenorizados en cada uno de los temas”.

