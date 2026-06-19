Los jóvenes, protagonistas: alumnos presentaron proyectos para la ciudad



Este viernes se llevó a cabo la jornada de debate y presentación de iniciativas correspondiente al Presupuesto Participativo Joven. Tras la evaluación de factibilidad, las propuestas de interés público serán sometidas a votación y las ganadoras se ejecutarán durante 2027.

Estudiantes de escuelas secundarias de San Lorenzo participaron este viernes de la jornada de presentación y debate de proyectos del programa Presupuesto Participativo Joven, que se desarrolló en el Centro Cultural y Educativo Municipal. La actividad contó con la presencia del intendente municipal, Leonardo Raimundo; el secretario de Coordinación, Alejandro Cabral; y el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore.

Tras las palabras de bienvenida de Cabral, Raimundo destacó el valor de la iniciativa como herramienta de participación ciudadana y convocó a los jóvenes a involucrarse activamente en la construcción de la ciudad. “Hace varios años decidimos que el ejercicio de pensar qué vamos a hacer con los recursos municipales podemos hacerlo entre todos. Tenemos el Presupuesto Participativo Institucional, el General y el Presupuesto Participativo Joven para que ustedes piensen proyectos que les parezcan interesantes”, expresó.

Luego añadió: “La idea es abrirnos a escuchar ideas y que sepan que lo que se vote se va a cumplir el año que viene. Para nosotros siempre es bueno porque de ahí viene el cambio, la renovación y el contagio de propuestas que siempre son buenas para la ciudad”.

El Presupuesto Participativo Joven es un programa municipal destinado a jóvenes de entre 16 y 19 años, que les permite participar en la definición del destino de una parte de los recursos públicos mediante la elaboración de proyectos de interés público municipal.

Para el desarrollo de las propuestas, la ciudad fue dividida en diez zonas que agrupan los 26 barrios sanlorencinos. A cada institución educativa se le asignó una de ellas, con el objetivo de que los estudiantes identificaran necesidades concretas y diseñaran iniciativas orientadas al desarrollo de esos espacios.

Durante la jornada, alumnos elegidos por sus compañeros expusieron proyectos, explicaron las problemáticas detectadas en cada zona y presentaron las soluciones propuestas, acompañados por referentes municipales especializados en las diferentes temáticas abordadas.

Concluida esta instancia, durante el próximo mes se llevará adelante el análisis de factibilidad técnica, presupuestaria y operativa de cada iniciativa. Las propuestas que superen esa evaluación participarán de una votación prevista para agosto, en la que los estudiantes podrán elegir hasta tres proyectos. Finalmente, las iniciativas más votadas serán incorporadas al presupuesto municipal y ejecutadas durante 2027.