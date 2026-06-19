Chiriví sigue firme en la cima y se viene la fecha 15
Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar
La fecha 14 del torneo dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones y ratificó el gran presente de Chiriví, que se mantiene como líder con 34 puntos tras vencer 3 a 0 a Puerto Mío. Escalada continúa como escolta con 30 unidades luego de igualar 1 a 1 frente a 3er Tiempo.
Resultados – Fecha 14
Escalada 1 – 3er Tiempo 1
Moreno 1 – Club Deportivo Timbúes 0
Alikal 4 – Cooperativa 1
Cemento 1 – La Esquina 5
Argentinos 0 – San Sebastián 2
Defensores de Villa Felisa 0 – El Indio 2
P. Mío 0 – Loteo Chiriví 3
Posiciones
Loteo Chiriví – 34 pts.
Escalada – 30 pts.
3er Tiempo – 25 pts.
Cemento – 25 pts.
Alikal – 21 pts.
Moreno – 21 pts.
P. Mío – 21 pts.
Club Deportivo Timbúes – 17 pts.
Cooperativa – 16 pts.
La Esquina – 14 pts.
San Sebastián – 14 pts.
Defensores de Villa Felisa – 13 pts.
El Indio – 12 pts.
Argentinos – 11 pts.
Programación – Fecha 15
Cemento vs. P. Mío (14:00)
El Indio vs. La Esquina (15:00)
3er Tiempo vs. Argentinos (16:00)
Escalada vs. Alikal (17:00)
Loteo Chiriví vs. Cooperativa (17:00)
Club Deportivo Timbúes vs. San Sebastián (18:00)
Defensores de Villa Felisa vs. Moreno (18:00)
Mayores de 50: Escalada sigue firme en la cima
También habrá actividad para la categoría Mayores de 50 en el predio CR8 de Barrio Las Quintas.
Resultados – Fecha 11
Escalada 7 – 0 Caballeros
Moreno S. 2 – 2 Chiriví
Las Quintas 1 – 2 Puerto
Tabla de Posiciones
Escalada – 30 pts (+33)
Las Quintas – 20 pts (+14)
Puerto – 15 pts (0)
Chiriví – 13 pts (-4)
Moreno S. – 8 pts (-26)
Caballeros – 7 pts (-17)
Con estos resultados, Escalada se mantiene como líder absoluto del campeonato, mientras que Las Quintas continúa como principal escolta y Puerto se mantiene expectante en la pelea por los primeros puestos.
Programación – Fecha 12
14:00 | Caballeros vs. Chiriví
15:00 | Escalada vs. Puerto
16:00 | Moreno S. vs. Las Quintas