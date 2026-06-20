Programa 14 de CONEXION. Emitido el 18 de Junio de 2026 desde los estudios de Radio Universal en el Centro Cultural Municipal de San Lorenzo. Santa Fe. Argentina.

VIDEO: CONEXION programa 14. Emitido el 18 de Junio 2026 desde los estudios de Radio Universal 95.3 FM, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina.

PROGRAMA CONEXION 14

Los Temas y Experiencias que nos conectan. Una Mirada Humanista de la Actualidad. Opiniones y mucho más sobre el futuro de nuestra sociedad

Jueves de 18 a 20 hs. hora argentina.

Produce y Conduce: Gabriel Gómez Fiori.

Co-Producción: Irene Margarita Schmidt

Radio Universal 95.3 FM

radiouniversal.com.ar

En este programa:

SILO: Aceleración del Tiempo. Sistemas cerrados y desorden.

«Conectados» Música Inspirada.

Psicóloga Humanista Leticia García: Fascismo maquillado de Libertad.

Dr. Jorge Harraca: Salud. Ley de Trastornos Alimentarios.

Dra. Romina Kunz: Consejos Jurídicos Jubilaciones y Moratorias.

Maestro Héctor Lefer: El Oficio de Perfumería como práctica para el desarrollo interior.

Irene Schmidt: Astrología interior y el Destino en tus propias manos.

Conduce: Gabriel Gomez Fiori

Co-Producción: Irene Margarita Schmidt

Al aire por FM 95.3

En internet: Audio por radiouniversal.com.ar

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