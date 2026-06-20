CONEXION 14: SILO Tiempo y Desorden | Oficio Perfumería | Música Inspirada | Cirugía de Obesidad | Consejos Jurídicos: Jubilaciones | Astrología interior
Programa 14 de CONEXION. Emitido el 18 de Junio de 2026 desde los estudios de Radio Universal en el Centro Cultural Municipal de San Lorenzo. Santa Fe. Argentina.
VIDEO: CONEXION programa 14. Emitido el 18 de Junio 2026 desde los estudios de Radio Universal 95.3 FM, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina.
PROGRAMA CONEXION 14
Los Temas y Experiencias que nos conectan. Una Mirada Humanista de la Actualidad. Opiniones y mucho más sobre el futuro de nuestra sociedad
Jueves de 18 a 20 hs. hora argentina.
Produce y Conduce: Gabriel Gómez Fiori.
Co-Producción: Irene Margarita Schmidt
Radio Universal 95.3 FM
radiouniversal.com.ar
En este programa:
- SILO: Aceleración del Tiempo. Sistemas cerrados y desorden.
- «Conectados» Música Inspirada.
- Psicóloga Humanista Leticia García: Fascismo maquillado de Libertad.
- Dr. Jorge Harraca: Salud. Ley de Trastornos Alimentarios.
- Dra. Romina Kunz: Consejos Jurídicos Jubilaciones y Moratorias.
- Maestro Héctor Lefer: El Oficio de Perfumería como práctica para el desarrollo interior.
- Irene Schmidt: Astrología interior y el Destino en tus propias manos.
Conduce: Gabriel Gomez Fiori
Co-Producción: Irene Margarita Schmidt
Al aire por FM 95.3
En internet: Audio por radiouniversal.com.ar
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