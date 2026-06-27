Compartimos este artículo desde la web del Centro Mundial de Estudios Humanistas



El Centro Mundial de Estudios Humanistas tiene el gusto de publicar este nuevo trabajo de Tony Robinson, titulado «El trastorno de estrés postraumático complejo a la luz de la psicología de Silo»

En esta producción el autor explora si los avances en Psicología propuestos por Silo (Mario Luis Rodríguez Cobos), pueden ofrecer un marco fenomenológico coherente para comprender el trastorno de estrés postraumático complejo (TEPTC).

Publicado durante el Mes de Concientización sobre el TEPT, el trabajo aparece en un momento de creciente preocupación pública por las consecuencias a largo plazo del trauma.

Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor del 70% de las personas en todo el mundo experimentará al menos un evento potencialmente traumático durante su vida, y que alrededor del 3,9% de la población mundial ha experimentado TEPT en algún momento de su vida.

El trabajo desarrolla una hipótesis teórica e interpretativa: que el esquema del psiquismo de Silo puede ayudar a describir cómo la experiencia traumática se organiza dentro de la estructura completa de la experiencia humana, afectando la memoria, la Imagen, los registros corporales, el clima emocional, la atención, las expectativas sobre el futuro, la conducta y las relaciones.

El trabajo de Tony sostiene que los conceptos de Silo de Imagen, clima, reversibilidad, memoria, centros de respuesta y campo de presencia y copresencia ofrecen un lenguaje para comprender el TEPTC no como un conjunto de síntomas aislados, sino como expresiones de una desorganización más amplia del psiquismo.

Para el Centro Mundial de Estudios Humanistas, la publicación abre una nueva línea de investigación sobre la relevancia de la psicología de Silo para cuestiones contemporáneas de sufrimiento, trauma, significado y acción humana. También invita al diálogo entre el pensamiento humanista, los estudios sobre trauma, la fenomenología y la psicología teórica.

Por parte del equipo coordinador del Centro Mundial de Estudios Humanistas, Leticia García expresó: “Valoramos este trabajo porque abre un diálogo necesario entre la psicología de la Imagen de Silo y una problemática humana de enorme actualidad. Sin pretender sustituir los enfoques clínicos existentes, la monografía ofrece una mirada que puede ayudar a comprender cómo el trauma afecta la experiencia, la conducta, las relaciones y el sentido de la vida. Para el Centro Mundial de Estudios Humanistas, esta investigación expresa la posibilidad de poner el pensamiento humanista al servicio de la comprensión y superación del sufrimiento humano.”

Tony Robinson afirmó: “El TEPTC puede tener consecuencias devastadoras para quienes lo sufren y para sus familiares, pero es poco comprendido por quienes no se ven directamente afectados por él. Lo que me llamó la atención en esta investigación es que el esquema del psiquismo de Silo ofrece una manera notablemente elegante de describir los síntomas del TEPTC. También puede ayudar a explicar por qué las terapias actuales del trauma que trabajan con la memoria, las imágenes, la activación corporal y el significado pueden ser eficaces, abriendo líneas de investigación interesantes.”

Esta monografía está disponible en formato PDF en la web del Centro Mundial de Estudios Humanistas.

Edición en Español. Descargar PDF

El trastorno de estrés postraumático complejo a la luz de la psicología de Silo

English Edition. Download PDF

Complex PTSD through the Lens of Silo’s Psychology

Nota original en CMEH

www.cmeh.info