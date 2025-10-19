Los drones en Ucrania han cruzado una línea revolucionaria e histórica: Ahora se coordinan y atacan sin necesidad de humanos
En el frente ucraniano acaba de ocurrir algo inédito: enjambres de drones, coordinados por inteligencia artificial, lograron capturar soldados y ejecutar ataques sin infantería humana. Lo que antes era un ejercicio de laboratorio se ha convertido en rutina bélica y abre un dilema ético: hasta dónde puede llegar la autonomía de las máquinas.
Nota original en: GIZMODO