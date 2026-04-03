Los grandes maestros de ajedrez utilizan movimientos menos óptimos en los torneos más importantes del mundo con el fin de evitar los empates constantes que produce el juego perfecto de las computadoras. Esta estrategia obliga a los rivales a pensar por sí mismos en lugar de repetir líneas de memoria que los motores de inteligencia artificial dictan como ideales. La tendencia gana terreno en la élite internacional, donde la capacidad de sorpresa importa ahora más que la precisión matemática absoluta.

La preocupación por la muerte del ajedrez debido a la perfección técnica no es nueva. En 1925, el campeón mundial José Raúl Capablanca propuso cambiar las reglas ante la alta tasa de tablas entre los maestros de su época. Sin embargo, la llegada de motores como Stockfish, que supera los 3600 puntos de rating, elevó este problema a un nivel crítico. Estos programas permiten que cualquier jugador profesional acceda a las mismas respuestas exactas para cada apertura histórica, lo que estanca el desarrollo de las partidas clásicas.

Magnus Carlsen es uno de los principales impulsores de este cambio de mentalidad. El jugador con el ranking más alto de la historia declinó defender su título mundial en 2023 porque siente una falta de motivación ante el juego lento y previsible que impone la tecnología. Actualmente, el noruego promueve el ajedrez estilo libre, una modalidad donde la posición inicial de las piezas es aleatoria. Este formato anula toda preparación previa basada en computadoras y devuelve el protagonismo al talento puro de los competidores.

La nueva generación de maestros, como el indio Praggnanandhaa y el estadounidense Hikaru Nakamura, aplica esta lógica incluso en el formato tradicional. En torneos recientes, estos jugadores optaron por líneas de apertura que las máquinas consideran inferiores solo para forzar al oponente a salir de su guion memorizado. Peter Doggers, autor de The Chess Revolution, explica que los jugadores ya no buscan ventajas claras desde el inicio. Ellos van ahora por sorpresas porque el ordenador dice que hay igualdad, pero el movimiento es extraño.

El teórico Jan Gustafsson denomina golpear la barra espaciadora al acto de seguir de forma ciega la recomendación del motor de cálculo. Esta dependencia es arriesgada porque el ajedrecista queda indefenso si el adversario se desvía del camino previsto y él no comprende las sutilezas de la posición. Doggers señala que es necesario traducir los movimientos de la computadora al ajedrez humano. Si existen cuatro opciones que son básicamente iguales, el jugador debe ser capaz de ver cuál de ellas es la que más va a incomodar al otro.

La inteligencia artificial especializada en ajedrez se diferencia de modelos de lenguaje como ChatGPT porque no ofrece explicaciones sobre sus decisiones. Su éxito reside en la repetición masiva de partidas y no en el análisis narrativo, lo que crea una brecha de comprensión para las personas. Por esta razón, la élite del tablero prefiere recuperar el factor psicológico y la imprevisibilidad para ganar duelos que la tecnología volvió monótonos y excesivamente equilibrados.

Vía

Los ajedrecistas top se alejan del juego perfecto para ser mejores

Fuente: PERIODISMO.com