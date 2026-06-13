Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



La Liga ARFI continúa con el trabajo de formación y desarrollo de jóvenes talentos. En esta oportunidad, se realizará una nueva convocatoria para el Selectivo Categoría 2015, bajo la conducción del profesor Matías Pincini, acompañado por su ayudante de campo Sebastián Torales.

El entrenamiento tendrá lugar el próximo lunes 15 de junio a las 18:00 horas en el predio Pase a la Red, donde los jugadores convocados podrán demostrar sus condiciones y seguir sumando experiencia dentro del proyecto deportivo de la Liga.

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