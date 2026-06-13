En el marco de la agenda especial presentada por el Municipio, una gran fiesta popular espera a rosarinos y rosarinas el próximo 20 de junio frente al Monumento a la Bandera. Entrada gratuita.

La ciudad se prepara para recibir a miles de personas con una gran fiesta popular que tendrá lugar el próximo 20 de junio, desde las 12, en el predio ubicado frente al Monumento Nacional a la Bandera, con entrada libre y gratuita.

Habrá amplia variedad de actividades para toda la familia, incluyendo música en vivo, concursos gastronómicos, ferias, patio de baile y de juegos.

La música será un elemento central de la celebración, con la presencia de destacados artistas locales y nacionales entre los que se destacan Nahuel Pennisi, Koino Yokan y La Vanidosa, quienes brindarán shows en vivo a lo largo de la jornada.

El escenario Del Río será el epicentro de la fiesta, donde se podrá disfrutar de diferentes géneros musicales, desde el folclore hasta el rock, pasando por el tango y la cumbia. Además, habrá un escenario especialmente dedicado a la música del litoral en el que dirán presentes el Dúo Ñapindá, María Elena Sosa y Monchito Merlo.

Los amantes de la gastronomía tendrán su lugar en los concursos de empanadas, asadores a la estaca y pastelitos, en los que las y los participantes podrán competir por el premio al mejor plato. Habrá además una amplia variedad de puestos de comida para todos los paladares, donde se podrán degustar platos típicos argentinos e internacionales.

Baile y diversión para toda la familia

El patio de baile será el espacio ideal para aquellos que quieran mover el cuerpo al ritmo de la música. Habrá clases para personas de todas las edades para sumar a la celebración. Los más chicos también tendrán su lugar en el parque, con un patio de juegos especialmente diseñado para ellos. Habrá juegos inflables, animadores y muchas sorpresas más para que disfruten a lo grande.

La celebración del Día de la Bandera es una invitación a toda la familia a disfrutar de una jornada llena de música, gastronomía y juegos. Un espacio para unirse en torno a la insignia patria y celebrar los valores que ella representa.

CRONOGRAMA

Escenario Del Río:

Apertura con DJ

Trinidad Orellano (malambo)

Sauce Rojo (dúo de músicas argentinas)

María Emilia Sottocorno

Lucio Taragno

Koino Yokan

La Vanidosa

Nahuel Pennisi

Escenario Del Litoral:

Diego Salazar

Grupo Tus Amigos

Sol García

Simón Merlo

Dúo Ñapindá

María Elena Sosa

Monchito Merlo

Patio de baile

Dj Zulema

Clase Abierta Caro Trebino. Espacio Cultural La Trunca

Agrupación Folklórica Umbral del Espacio Cultural La Trunca

Ballet Rincones de mi Patria

Ballet Nockaycu

Grupo Origen de Tradición

Conjunto de Danzas Ivymarae

Ballet Folklórico Lihue Sumaj del Distrito Oeste

Otros espacios

– Patio gastronómico con concurso de empanadas, asadores a la estaca y pastelitos

– Patio de baile Danzas del Encuentro

– Tarima Rincón del Sol

– Talleres de cocina y degustaciones

– Juegos y actividades para infancias

– Ferias de artesanías

Sobre la celebración del 20 de junio

Rosario, la cuna de la bandera, la ciudad de deportistas que llevan la pasión de los colores patrios por todo el mundo, la ciudad de la cultura, de los emprendedores y emprendedoras, del encuentro, de los amigos y amigas, de las familias, del río, la ciudad que homenajea y pone en lo más alto, la enseña patria.

La Bandera se izó por primera vez en esta ciudad, en estas barrancas, con el río Paraná de testigo, y a 204 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano, el municipio hace este evento popular para homenajearla. La mejor forma de celebrarla es disfrutando en familia, entre amigos, compartiendo aquellas cosas que marcan identidad, como la música, la danza, la comida.

Agenda para el 21 y 22 de junio

Las celebraciones por el Día de la Bandera continúan los días viernes 21 y sábado 22 en el Patio Cívico del Monumento Nacional a la Bandera con las Promesas de Lealtad a la Bandera abiertas a la participación de rosarinas, rosarinos y visitantes. La invitación es desde las 14, y en ambas jornadas, además, habrá música para disfrutar en familia.

El día viernes 21 Oropel, Musiquitas con Orejas y Javi Chocobar serán de la partida, mientras que el sábado 22 de junio el turno será de Freddy y Los Solares, Azúl Saita y Gulubú Rock. Con entrada libre y gratuita.