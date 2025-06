“Historias detrás de la historia” siguió inspirando en Tucumán



Después de un auspicioso inicio en Mendoza, Historias detrás de la historia sumó una nueva y emotiva entrega en San Miguel de Tucumán. Esta vez, Facundo Arana y Gabriela Arias Uriburu compartieron con el público relatos de vida marcados por la resiliencia, la transformación y los sueños.

Todas las historias tienen un sentido

De no poder caminar a causa de una enfermedad, a alcanzar la cumbre del Everest. Así transcurrió una etapa crucial en la vida de Facundo Arana, que cautivó al auditorio relatando su historia y compartiendo los aprendizajes que lo acompañan hasta hoy.

“Algunas de las cosas que nos pasan parecen que no fueran justas, pero lo son”, comenzó y agregó: “En cuanto a las cosas más difíciles que me pasaron en la vida, me considero el gran ganador, porque no hubiera tolerado que le pasen a mi mamá, a mi hermana, a mis amigos, a mis hijos. Uno puede contra todo, pero no quisiera que los suyos tuvieran que pasar por nada de eso”.

El actor también dedicó parte de su intervención a concientizar sobre la importancia de la donación de sangre: “Si un millón de argentinos donaran sangre dos veces por año, no habría problemas en ningún banco de sangre”.

Como mensaje final, dejó una reflexión profunda: “Todos tenemos una historia, nunca nos olvidemos de eso. Cuando miramos a alguien a los ojos, sepamos que esa persona se acostó anoche con sueños, con cosas por decir, con gente en quien piensa. Eso está detrás de cada persona que nosotros vemos a los ojos, y también es lo que ven cuando nos miran a los ojos a nosotros”.

Curar la historia personal

Gabriela Arias Uriburu, establecida como referente internacional en la defensa de los derechos de niños y niñas, relató el proceso que atravesó tras un evento límite: la pérdida de contacto con sus dos hijos, secuestrados por su expareja y trasladados a Jordania.

“Quedé totalmente atrapada en lo que viví, en lo que me hicieron. Entonces, viene la transformación”, expresó. Y reflexionó: “Hoy estoy parada frente a ustedes habiendo sido dueña de mi camino. Sé cuáles fueron mis noches oscuras del alma y eso te da una humanidad que es indescriptible”.

Para cerrar, invitó al público a recorrer “este gran camino de transformación” que, según destacó, exige fortaleza interior en un contexto humano y social desafiante. Y concluyó: “Es emergente y urgente curar la historia personal”.

Un ciclo con impacto social

La segunda edición de Historias detrás de la historia reunió a más de 200 personas de forma presencial, mientras que otras cientos siguieron la transmisión vía streaming desde distintos puntos del país.

Además, quienes asistieron colaboraron con una causa solidaria, ya que lo recaudado por las entradas fue destinado a APAER (Asociación Civil Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales), una organización que trabaja por una educación más equitativa.

Próxima parada: Córdoba

El ciclo continuará el 25 de junio a las 18:30, en el Hotel de la Cañada, en Córdoba capital. Los próximos protagonistas serán Mateo Salvatto y Eduardo “Coco” Oderigo, dos referentes que invitarán a reflexionar sobre inclusión, tecnología y transformación social.

Reviví el encuentro con Facundo Arana y Gabriela Arias Uriburu

