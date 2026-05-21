Todos hemos estado estresados, especialmente por el trabajo.

por Karen Rodríguez. Ecoosfera

En esta era de aceleración social, sentimos que queramos estar en todos lados, todo el tiempo. Un nuevo libro explica cómo podemos evitar el agotamiento especialmente en la oficina.

En 2024, el autor Cal Newport, presentó su octavo libro “Slow Productivity: The Lost Art of Accomplishment Without Burnout”, donde prácticamente nos da la receta para ser más eficientes en el trabajo sin perder la cabeza.

Sobre el autor

Cal Newport, fotografía extraída de su blog Study Hacks

Profesor y experto en productividad y tecnología, es conocido por su trabajo sobre cómo mejorar el enfoque y la eficiencia en el trabajo y la vida diaria, así como por sus críticas a la cultura de las redes sociales y la distracción constante. Su blog Study Hacks tiene más de 3 millones de visitas anuales, donde también ha publicado artículos de su autoría para distintos medios como el New York Times o The New Yorker.

¿Qué estrategias puedo aplicar de este libro?

Los “objetivos más amplios” de Newport se centran en alcanzar el éxito en el mundo actual. Para ello, sugiere estrategias prácticas, como “bloquear el tiempo” y limitar las tareas principales a un proyecto diario. Si recibes muchas solicitudes, recomienda crear un “proyecto de desviación” para aparentar estar más ocupado de lo que realmente estás.

Newport también aboga por actividades de ocio de alta calidad, como ver una película matutina mensual para “mejorar el gusto”.

“El cine no tiene nada que ver con mi carrera como escritor, pero estudiar cine amplió mis ambiciones como autor”, menciona el autor.

Reservoir dogs, una película de dónde encontró inspiración para la creación de su libro

Describe en detalle cómo se sumergió en el cine, incluyendo la lectura de numerosos libros y la exploración avanzada de técnicas cinematográficas.

En una entrevista que realizó National Geographic reveló lo siguiente:

La pseudoproductividad nos quita el respeto por nosotros mismos. Nos dice que para lo único que servimos es para estar ocupados. Nos despoja del sentido de la artesanía, de la agencia y de la calidad. A largo plazo, lo que te afianzará y te impulsará en tu carrera es hacer realmente bien lo que mejor sabes hacer. En el fondo sigues siendo un artesano. Eso es lo que importa. No puedes perderlo de vista

La “pseudoproductividad”, una crisis de agotamiento

La “pseudoproductividad” es un término que Newport usa para describir cómo las normas laborales actuales sustituyen la actividad visible por el esfuerzo útil real. Esto deriva de métodos anticuados de medir la productividad, como en fábricas o agricultura, que no se aplican bien al trabajo del conocimiento.

Con la revolución informática, la pseudoproductividad se disparó, pues herramientas como el correo electrónico y los smartphones aumentaron la cantidad de trabajo visible pero no necesariamente útil, contribuyendo al estrés y agotamiento laboral.

Newport critica la mentalidad de que más actividad es mejor, argumentando que esto ralentiza la producción real y desgasta a los empleados, reduciendo la eficiencia y la calidad del trabajo. La pseudoproductividad lleva a una gestión pobre del tiempo y a una crisis de agotamiento, afectando negativamente tanto a empleados como a empresas.

Nota original: Ecoosfera.com