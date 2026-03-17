El Gobierno provincial avanza este martes con la licitación de una obra central para el sistema de desagües y saneamiento de Rosario. Se trata de la segunda etapa del plan integral sobre el Emisario Sur, una infraestructura clave para la evacuación de aguas pluviales y cloacales en una amplia zona de la ciudad.

La apertura de sobres con las ofertas económicas se realizará en la sede de Aguas Santafesinas (ASSA), en el marco del Plan de Renovación de Redes de Agua Potable y Cloacas 2024-2027. El proyecto total contempla tres etapas y apunta a dar una solución estructural a un sistema que arrastra problemas desde hace años.

La primera fase ya se encuentra en ejecución e incluyó tareas preliminares como desmalezamiento, instalación de cerco perimetral y estudios de suelo, con una inversión cercana a los 78 millones de pesos. Ahora, la segunda etapa –que cuenta con un presupuesto oficial de 6.857 millones de pesos– prevé la reconstrucción del tramo final del conducto pluvial del Emisario Sur.

Ese sector, ubicado a la altura de avenida Uriburu, colapsó en 2018 como consecuencia del deterioro de la antigua estructura metálica afectada por la corrosión. Desde entonces, la necesidad de una intervención de fondo se volvió prioritaria para garantizar el funcionamiento del sistema.

El emisario cumple un rol clave: transporta al río Paraná tanto los efluentes cloacales como el agua de lluvia de la zona comprendida entre bulevares Seguí y Avellaneda y la avenida de Circunvalación. En situaciones de tormenta intensa, puede evacuar hasta 110 metros cúbicos de agua por segundo.

La obra proyectada incluye la construcción de dos nuevos conductos de hormigón armado, de aproximadamente tres metros de alto por cinco de ancho y unos 550 metros de longitud, con una vida útil estimada superior a un siglo. También se incorporará una cámara vertedero para separar líquidos pluviales de efluentes cloacales y se reforzará el punto de descarga al río con protecciones especiales. El plazo de ejecución previsto es de 18 meses.

En una tercera etapa, el plan contempla la construcción de una estación de bombeo, una planta de tratamiento y un emisario subfluvial. El objetivo final es lograr la separación de los líquidos, tratar adecuadamente los efluentes cloacales y mejorar la calidad de la descarga en el río Paraná.

Desde el gobierno provincial destacan que se trata de una intervención estratégica que impactará directamente en la calidad ambiental y en la infraestructura sanitaria de Rosario, beneficiando a unos 32 mil vecinos de los sectores sur y oeste de la ciudad. ​ ROSARIOPLUS