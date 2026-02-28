El senador nacional Marcelo Lewandowski expresó su contundente rechazo a la Ley de Modernización Laboral y cuestionó con dureza el modelo económico del Gobierno. “No hay que mentirle a la gente. Si sos laburante, sabés bien que esto no te va a favorecer”, afirmó durante su intervención en el recinto. Asimismo, sostuvo que la norma “no moderniza, precariza” y remarcó que no contiene “un solo artículo” que beneficie a los trabajadores; “es una aberración para los laburantes”, repudió.

El senador santafesino defendió la idea de un país donde capital y trabajo articulen en conjunto con el Estado como guía del desarrollo, con capacitación, educación e inversión, citando los preceptos del peronismo. “No estamos en contra de los empresarios”, subrayó, y recordó que como presidente de la Comisión de Industria y Comercio promovió encuentros entre el sector industrial y la UOM, donde —según relató— hubo coincidencias en la necesidad de impulsar el crecimiento productivo.

Para el legislador, el problema de fondo es un “modelo de primarización y precarización” que considera al trabajo como una mercancía y no como “ordenador social y fundamento de la dignidad humana”. En ese marco aseguró que esta ley consolida “la ley del más fuerte” y perjudica a los sectores más vulnerables. Del mismo modo, advirtió que el contexto económico desmiente el discurso del Gobierno nacional. En ese sentido citó una caída del 7,4% en la coparticipación interanual y la pérdida de consumo como señales de alarma. “Primero la gente se ‘comió’ los ahorros; ahora no puede pagar ni el mínimo de la tarjeta”, describió. También cuestionó la recategorización de monotributistas y los fuertes incrementos en las cuotas.

Además, manifestó las graves consecuencias del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), promovido por el oficialismo y defendido este jueves por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza. Lewandowski aseguró que no está generando desarrollo en Santa Fe, sino que, por el contrario, en los últimos dos años cerraron 2.276 empresas y se perdieron 21.900 empleos formales en la provincia. “Las empresas que antes proveían a sectores como la minería o el petróleo ahora ven cómo traen los galpones desde China en lugar de producirse acá”, afirmó.

Lewandowski también cuestionó la eliminación o modificación de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista. Denunció agresiones a trabajadores de prensa en coberturas recientes, como los casos de Pablo Grillo y Facundo Tedeschini, y vinculó el cambio normativo con un “ataque al periodismo que no se alinea, que no es casualidad”. También criticó el desfinanciamiento de organismos culturales como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), al señalar que muchos de ellos se sostienen con aportes específicos y no exclusivamente con fondos del Estado. “Creo que lo hacen solamente de odio; no creo que tengan una cuestión económica, disfrutan de joder a que la cultura popular pueda ser financiada y que también es una forma de trabajo, porque no solamente trabajan los exitosos”, expresó.

Sobre el final, el senador graficó el clima social que rodeó el debate. “Cuando uno quiere sancionar una ley que favorece al pueblo, no necesita vallas”, sostuvo, y citó a Arturo Jauretche: “La multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, perder privilegios provoca rencor”. Finalmente, ratificó su voto negativo y reiteró que el proyecto es “una aberración para los laburantes”. ​ ROSARIOPLUS