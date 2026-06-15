“Leer te hace bien”: cuando una historia también cuida tu bienestar



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En tiempos de inmediatez y sobreestimulación, leer aparece como una práctica simple pero valiosa. “Leer te hace bien”, la campaña impulsada desde Fundación SanCor Salud, busca recuperar el valor de la lectura como una pausa saludable, capaz de generar momentos de disfrute, reflexión y desconexión en medio de la rutina cotidiana.

Un hábito con beneficios profundos

Durante mucho tiempo, la lectura estuvo asociada principalmente al aprendizaje o al entretenimiento. Sin embargo, distintas investigaciones han demostrado que sus beneficios van mucho más allá.

Una revisión científica publicada en 2025 en la revista Perspectives in Public Health, que analizó más de 40 estudios sobre lectura recreativa, concluyó que leer por placer favorece las emociones positivas, fortalece la empatía, promueve el autoconocimiento y mejora la percepción general de bienestar.

Menos estrés, más calma

Uno de los efectos más estudiados de la lectura es su capacidad para reducir el estrés. Cuando nos sumergimos en una historia, abandonamos por un momento nuestras preocupaciones cotidianas y nos concentramos en una única actividad. Este cambio de foco favorece la relajación y nos permite desconectarnos del ruido constante que caracteriza a la vida actual.

Incluso investigaciones previas de la Universidad de Sussex señalaron que apenas unos minutos de lectura pueden generar una disminución significativa de los niveles de estrés, ayudando a relajar tanto la mente como el cuerpo.

Por eso, para muchas personas, leer se convierte en una herramienta sencilla para recuperar tranquilidad después de una jornada intensa.

Entrenar el cerebro

La lectura también representa un ejercicio para la mente. Estimula la memoria, fortalece la atención, amplía el vocabulario y favorece el pensamiento crítico. Además, ayuda a construir lo que los especialistas llaman “reserva cognitiva”, una especie de entrenamiento cerebral que puede contribuir a retrasar el deterioro asociado al envejecimiento.

En este sentido, un estudio difundido por la Universidad de Cambridge encontró que los jóvenes que incorporan la lectura recreativa desde edades tempranas presentan mejores indicadores de bienestar mental, mayor desarrollo cognitivo y menos síntomas de estrés y depresión.

Leer para entender mejor a los demás

Cada libro es una invitación a mirar el mundo desde otra perspectiva. Cuando seguimos la historia de un personaje, conocemos sus pensamientos, emociones y conflictos. Este proceso fortalece nuestra capacidad de comprender lo que sienten otras personas.

Por eso, la lectura no solo enriquece nuestro mundo interior: también mejora la manera en que nos vinculamos con quienes nos rodean.

Un aliado para dormir mejor

En tiempos en que muchas personas terminan el día frente a una pantalla, los libros ofrecen una alternativa saludable para preparar el descanso.

Incorporar la lectura a la rutina nocturna ayuda a desacelerar la actividad mental y favorece la desconexión de los estímulos digitales. Especialmente cuando se realiza con libros impresos, puede transformarse en un ritual que facilite un sueño más reparador.

No importa cuánto se lea

Los especialistas coinciden en que lo importante no es la cantidad sino la constancia. Diez o quince minutos diarios pueden ser suficientes para convertir la lectura en un hábito saludable. La clave está en elegir historias, temas o géneros que despierten interés y placer, sin convertir la experiencia en una obligación.

Leer también es bienestar

Así como cuidar la salud implica hacer actividad física, alimentarse bien o descansar adecuadamente, también incluye encontrar espacios para disfrutar, reflexionar y conectar con uno mismo.

En ese sentido, leer es mucho más que pasar páginas. Es regalarse un momento propio. Es hacer una pausa en medio de la velocidad cotidiana. Es permitir que una historia nos acompañe, nos inspire o nos ayude a mirar las cosas desde otro lugar.

Porque, a veces, algo tan simple como abrir un libro también puede ser una forma de cuidarnos.

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Nota original: vidaysalud.com