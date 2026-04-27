Leer hace bien: el bienestar detrás de la lectura



Leer suele asociarse al aprendizaje o al entretenimiento, pero cada vez más investigaciones muestran que también puede ser una herramienta de bienestar. Dedicar unos minutos al día a un libro, una novela o un ensayo no solo estimula la mente: también ayuda a regular emociones, bajar el ritmo mental y generar una pausa saludable en la rutina.

Lo que dice la ciencia sobre leer y sentirse mejor

Una revisión científica publicada en 2025 en la revista Perspectives in Public Health analizó 43 estudios y concluyó que la lectura por placer favorece emociones positivas, autoconocimiento, empatía y sensación de conexión con otros. También encontró que puede funcionar como una vía de escape del estrés cotidiano y mejorar la percepción de bienestar general.

En otras palabras, leer no solo distrae: también puede ordenar, calmar y ampliar la mirada sobre uno mismo y el mundo.

Menos estrés y más foco

Uno de los beneficios más valorados de la lectura es su capacidad para reducir la sobrecarga mental. Al concentrarse en una historia o idea, la mente sale del modo multitarea constante y entra en un estado de atención sostenida.

Esto puede traducirse en:

Menor sensación de estrés.

Más concentración.

Descanso de pantallas y estímulos digitales.

Mejora del sueño si se lee antes de dormir.

Mayor capacidad de reflexión.

También fortalece la mente

Un estudio difundido por la University of Cambridge en 2023, realizado sobre más de 10.000 jóvenes, encontró que la lectura por placer desde edades tempranas se asocia con mejor rendimiento cognitivo, menos síntomas de estrés y depresión, y mejores indicadores de bienestar mental en la adolescencia.

Aunque el trabajo se centró en jóvenes, refuerza una idea importante: leer tiene efectos positivos que van más allá del momento inmediato.

No importa cuánto, sino sostener el hábito

No hace falta leer un libro por semana ni convertirlo en obligación. Incluso 10 o 15 minutos diarios pueden marcar diferencia si se transforman en un espacio propio.

La clave está en elegir lecturas que generen interés y placer: novelas, cuentos, biografías, historia, poesía o cualquier género que invite a volver.

Una pausa valiosa en la vida moderna

En una época acelerada, leer puede convertirse en una forma de bienestar accesible y silenciosa. No exige grandes recursos, no depende de modas y ofrece algo cada vez más escaso: tiempo de calidad con uno mismo.

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Nota original: vidaysalud.com