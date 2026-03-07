Las gafas inteligentes de Meta generan preocupación por la privacidad de los usuarios



Las gafas inteligentes Ray-Ban con inteligencia artificial de Meta se han convertido en uno de los dispositivos tecnológicos más populares de los últimos años. Sin embargo, su éxito comercial también ha abierto un intenso debate sobre la privacidad, el uso de datos personales y el trabajo oculto de quienes revisan el contenido grabado.

El crecimiento de las gafas inteligentes y el debate sobre la privacidad

Las gafas inteligentes Ray-Ban desarrolladas por Meta han experimentado un crecimiento notable en popularidad durante los últimos años. En 2025 se vendieron más de siete millones de pares, una cifra que contrasta significativamente con los dos millones vendidos entre 2023 y 2024. Este aumento refleja el creciente interés del público por los dispositivos de tecnología portátil capaces de combinar funciones de grabación, comunicación e inteligencia artificial.

El dispositivo permite a los usuarios capturar imágenes y videos en primera persona gracias a una cámara y un micrófono integrados. Además, mediante el modelo de IA de Meta, las gafas pueden analizar el entorno del usuario, responder preguntas o interactuar con elementos del mundo real. Esta integración tecnológica promete una experiencia digital más inmersiva y práctica.

Sin embargo, el avance tecnológico también ha despertado preocupaciones entre expertos en privacidad y organizaciones defensoras de los derechos digitales. Algunos críticos advierten que funciones como el reconocimiento facial podrían generar consecuencias peligrosas, especialmente si se combinan con sistemas de vigilancia o el uso por parte de autoridades.

Otro punto de preocupación es el historial de Meta en relación con la protección de datos de los usuarios. Para muchos analistas, el desarrollo de dispositivos capaces de grabar continuamente el entorno plantea nuevos desafíos sobre cómo se almacenan, procesan y utilizan esos datos.

El debate se intensifica porque las gafas permiten grabar situaciones cotidianas sin que las personas cercanas necesariamente sean conscientes de ello. Esto plantea preguntas importantes sobre el consentimiento, la privacidad en espacios públicos y la posibilidad de que grandes volúmenes de datos personales terminen siendo analizados por sistemas de inteligencia artificial.

El trabajo invisible de los anotadores de datos

Detrás del funcionamiento de muchos sistemas de inteligencia artificial existe un proceso poco visible para los usuarios: el etiquetado de datos. En este proceso, trabajadores humanos revisan y clasifican contenido para ayudar a entrenar los modelos de IA.

En el caso de Meta, parte del material grabado con las gafas inteligentes es enviado a contratistas externos para ser revisado. Estos trabajadores, ubicados en países como Kenia, analizan los videos y anotan detalles que permiten mejorar los sistemas de reconocimiento y análisis de la inteligencia artificial.

Según testimonios recogidos por medios suecos, algunos trabajadores han tenido que revisar contenido altamente íntimo y sensible. En ciertos casos, los videos muestran situaciones privadas como personas cambiándose de ropa, utilizando el baño o escenas de carácter sexual.

También se han reportado grabaciones donde aparecen tarjetas bancarias, usuarios consumiendo pornografía o incluso momentos extremadamente personales que aparentemente fueron grabados sin que las personas involucradas fueran plenamente conscientes.

Varios trabajadores afirman sentirse incómodos con este tipo de material, pero explican que deben revisarlo para cumplir con sus tareas laborales. Algunos incluso han señalado que cuestionar el proceso podría poner en riesgo su empleo, lo que refleja las presiones que enfrentan quienes trabajan en la moderación o anotación de contenido.

Este tipo de trabajo recuerda al de los moderadores de contenido en redes sociales, quienes durante años han tenido que revisar material perturbador para mantener las plataformas digitales funcionales.

Los riesgos de compartir datos con sistemas de inteligencia artificial

Uno de los aspectos más controvertidos del uso de las gafas inteligentes es que muchas de sus funciones dependen del envío de datos a los servidores de Meta. Para utilizar plenamente las capacidades de inteligencia artificial del dispositivo, los usuarios deben aceptar que sus interacciones sean procesadas y analizadas.

En los términos de uso de Meta se indica que la empresa puede revisar las interacciones con sus sistemas de IA, incluyendo conversaciones o contenidos generados durante el uso del dispositivo. Esta revisión puede realizarse tanto mediante procesos automatizados como mediante revisión humana.

El documento también advierte que los usuarios no deberían compartir información que no deseen que las inteligencias artificiales almacenen o utilicen posteriormente. Sin embargo, muchos usuarios probablemente no son conscientes del alcance real de esta recopilación de datos.

Especialistas en protección de datos señalan que, una vez que la información entra en los modelos de inteligencia artificial, el control del usuario sobre ese contenido se reduce considerablemente. Esto plantea interrogantes sobre cómo se reutilizan los datos y cuánto tiempo permanecen dentro de los sistemas de entrenamiento de IA.

Además, los expertos advierten que el crecimiento de dispositivos portátiles con capacidad de grabación permanente podría amplificar los problemas relacionados con la privacidad digital. Cada interacción, imagen o conversación potencialmente podría convertirse en material utilizado para entrenar nuevas tecnologías de inteligencia artificial.

El auge de las gafas inteligentes demuestra el enorme potencial de la inteligencia artificial portátil, pero también revela desafíos éticos importantes. Desde la privacidad de los usuarios hasta el trabajo invisible de los anotadores de datos, el desarrollo de estas tecnologías plantea preguntas clave sobre transparencia, consentimiento y control de la información personal.

