El mes de marzo marcó el inicio formal de la zafra ganadera en Argentina y lo hizo con un dato que refleja el próspero momento del sector: el mercado consignatario Rosgan comercializó 53.666 cabezas, el mayor volumen mensual de su historia.

Con cuatro remates realizados durante el mes, la actividad comenzó con la fuerza de la muestra agroindustrial Expoagro, donde la oferta de hacienda, principalmente terneros, destinada exclusivamente a invernada totalizó 38.198 cabezas, marcando el pulso de una campaña que empezó con expectativas positivas.

En tanto, la continuidad del calendario comercial del mercado rosarino se desarrolló con remates en distintos puntos del país, reafirmando el carácter federal de la institución.

Desde Tandil se ofrecieron 4.382 cabezas; en Concordia, 7.528; y el ciclo cerró en Darregueira con 3.558 animales, consolidando un volumen que refleja tanto la dinámica de la zafra como la confianza de los productores en el negocio ganadero.

La hacienda pisa fuerte: los resultados económicos ganaderos están en sus máximos históricos

En este contexto, la ganadería vuelve a posicionarse como una actividad competitiva dentro del sistema productivo argentino, especialmente en el segmento de cría y recría, donde los resultados económicos comenzaron a mostrar señales contundentes de recuperación.

TERNEROS ARRIBA DE LOS US$ 4

El dato más significativo del actual escenario ganadero es, sin dudas, el valor alcanzado por la invernada.

El Rosgan confirmó que, por primera vez en la historia de la ganadería argentina, el productor recibió por sus terneros un valor superior a los 4 dólares por kilo, un umbral simbólico que marca la rentabilidad del negocio y explica el optimismo que hoy predomina en el sector.

Este verdadero “raid” de precios comenzó durante los remates realizados en el marco de Expoagro, un ámbito donde confluyen la demanda, las expectativas comerciales y el acceso a financiamiento, factores que habitualmente impulsan los valores hacia niveles máximos.

El ternero sube con fuerza y pone más presión a los precios ganaderos: superó los U$S 4 por kilo

Sin embargo, a medida que avanzó la zafra y la oferta de hacienda se volvió más abundante —un fenómeno típico de esta época del año— los precios comenzaron a mostrar una leve tendencia a la baja.

No obstante, los valores continúan ubicándose en niveles históricamente altos, lo que permite sostener márgenes positivos para el productor.

La combinación de buenos precios, condiciones climáticas favorables para la recría y una oferta que se sigue limitando en términos estructurales configura un escenario que, en términos productivos y económicos, resulta claramente favorable para el eslabón primario de la cadena.

UN SISTEMA CON CONTRASTES

No obstante, a pesar del buen momento que atraviesan los productores y los invernadores tradicionales, la cadena de ganados y carnes continúa mostrando un funcionamiento con claroscuros. Mientras el negocio de la cría y la recría se fortalece, otros eslabones enfrentan mayores dificultades.

La industria frigorífica, tanto la orientada al consumo interno como la exportadora, atraviesa un contexto de rentabilidad ajustada, condicionado principalmente por la caída en el nivel de ingresos de los consumidores y por una oferta de hacienda que no alcanza a cubrir plenamente la demanda.

En este sentido, la falta de animales disponibles se ha consolidado como el principal problema estructural del sector. Con el stock actual, resulta complejo abastecer simultáneamente al mercado interno y a los internacionales, lo que limita el nivel de actividad industrial y genera tensiones en la cadena.

Para una industria que necesita operar con altos niveles de ocupación de faena para diluir costos fijos, la escasez de oferta se traduce en resultados económicos deficitarios, aun en un contexto de precios elevados para la hacienda.

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FEDERALISMO COMERCIAL EN LA ACTIVIDAD

Más allá de estos desafíos, la dinámica comercial registrada durante marzo confirma que la ganadería atraviesa una etapa de reactivación y consolidación productiva.

La operatoria del mercado en distintas plazas del país —San Nicolás, Tandil, Concordia y Darregueira— refleja la amplitud territorial del negocio y la importancia de los sistemas de comercialización que conectan oferta y demanda.

“Las 53.666 cabezas comercializadas no solo representan un récord histórico para el mercado, sino también un indicador del volumen de actividad que hoy moviliza la cadena ganadera”, advierten en el Rosgan de la Bolsa de Comercio de Rosario.

De cara a los próximos meses, el calendario comercial continuará con nuevos remates y eventos especiales en distintas regiones del país, lo que permitirá sostener el dinamismo del sector en plena zafra.

En definitiva, la ganadería argentina muestra hoy señales concretas de fortaleza: precios firmes, demanda sostenida y márgenes que vuelven a entusiasmar al productor. Un escenario que, aunque con desafíos estructurales pendientes, confirma que el negocio ganadero atraviesa uno de sus momentos más favorables de los últimos años.

EL ROSGAN Y SU AGENDA DE REMATES

10 de abril (19:00 hs): Remate especial encabezado por la Cooperativa Lehmann desde el predio de la Sociedad Rural de Santa Fe , en la capital provincial.

Remate especial encabezado por la Cooperativa Lehmann desde el predio de la , en la capital provincial. 17 de abril (14:00 hs): Desde Goya, Corrientes , a través de la firma Gananor Pujol, en el marco de la “5° Expo Ternero Goya”.

Desde , a través de la firma Gananor Pujol, en el marco de la “5° Expo Ternero Goya”. 21 de abril: Una jornada con múltiples eventos: 09:00 hs: Remate “90° Aniversario” de la firma Ferialvarez, en su predio de Río Cuarto, pcia. de Córdoba. 09:00 hs: Etchevehere Rural celebrará su 56° Aniversario desde el Predio Ferial “María Dolores” en General Ramírez, Entre Ríos . 10:00 hs: “2° Remate televisado” de la firma Ildarraz, desde L a Paz, Entre Ríos, con transmisión de Canal Rural.

Una jornada con múltiples eventos: 09:00 hs: Remate “90° Aniversario” de la firma Ferialvarez, en su predio de 09:00 hs: Etchevehere Rural celebrará su 56° Aniversario desde el Predio Ferial “María Dolores” en . 10:00 hs: “2° Remate televisado” de la firma Ildarraz, desde L con transmisión de Canal Rural. 23 de abril (17:00 hs ): Gananor Pujol rematará desde Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires.

): Gananor Pujol rematará desde provincia de Buenos Aires. 24 de abril (10:00 hs): Cierre de la agenda a cargo de la firma Colombo y Colombo desde Chascomús.

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